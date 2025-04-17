Сухофрукты могут стать отличной заменой свежим фруктам.

Ни для кого не секрет, что фрукты являются ключевым компонентом здорового питания. Вопреки распространенному мнению, не всегда нужно выбирать свежие фрукты, чтобы получить максимум пользы.

Издание Martha Stewart пишет, что сушеные фрукты содержат необходимые питательные вещества, что делает их достойным дополнением рациона. Диетологи рассказали, какие сухофрукты лучше всего употреблять в пищу.

Сушеная клубника

Возможно, это не первый сухофрукт, о котором вы подумали, но сушеная клубника богата антиоксидантами и витамином С.

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"Антиоксиданты и витамин С важны для нашей иммунной системы", - объясняет диетолог Николь Роуч.

Чернослив

"Чернослив, или сушеные сливы, - это питательная сила", - говорит диетолог Оливия Матисен-Холломан, RDN, CD. "В них больше антиоксидантов, чем в чернике, ежевике и малине, поэтому они отлично защищают здоровые клетки".

Чернослив также поддерживает работу кишечника и здоровье костей благодаря клетчатке и витамину К, соответственно.

Финики

Финики стоят того, чтобы добавить их в рацион. Для начала, по словам Роуча, в них много антиоксидантов и клетчатки. Это полезно для общего здоровья, так как антиоксиданты защищают клетки, а клетчатка поддерживает работу кишечника. Финики также обладают противовоспалительными свойствами, что делает их полезными для снижения риска ряда заболеваний.

Изюм

Изюм, или сушеный виноград, - еще один из лучших сухофруктов для употребления.

"Изюм обладает удивительно богатым питательным составом", - делится Матисен-Холломан.

В нем много клетчатки, которая благотворно влияет на работу пищеварительной системы, здоровье сердца и риск развития диабета. Изюм также содержит антиоксиданты и важнейшие минералы, включая железо и магний.

Курага

"Абрикосы - еще одна суперзвезда в мире сухофруктов, - отмечает Матисен-Холломан.

Курага богата полезной для кишечника клетчаткой и антиоксидантами, борющимися с болезнями, в том числе бета-каротином, добавляет она. Кроме того, бета-каротин превращается в организме в витамин А, который поддерживает здоровое зрение и иммунную функцию.

Сушеный манго

Если вы хотите насладиться сладким вкусом манго в межсезонье, попробуйте сушеный манго, говорит Роуч. В нем особенно много витамина С, который важен для иммунной функции, добавляет она. Кроме того, сушеный манго - источник клетчатки, которая поддерживает пищеварение и здоровье кишечника.

Ранее УНИАН писал, что полезного в изюме.

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