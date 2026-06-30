Бижутерия, которая была на пике популярности в прошлом веке, снова в моде.

Украшения эпохи СССР сейчас переживают определенную трансформацию, превращаясь из "поделок в бабушкиной шкатулке" в полноценные ретро-аксессуары. Именно с помощью них образы именитых дизайнеров по всему миру становятся еще более яркими и необычными. Рассказываем, какие модные украшения 2026 можно найти в своем шкафу и чем дополнить выбранный наряд.

Модные женские украшения из СССР - что теперь носят

И бижутерия, и ювелирные изделия, о которых мечтала каждая советская женщина, теперь возвращаются на модный Олимп. Украшения принято сочетать с одеждой в разных стилях - и со строгими деловыми костюмами, и с романтичными платьями, и с нарядами в стиле кэжуал. Посмотрим, какие виды украшений сейчас в тренде и что можно выбрать для себя.

Янтарь

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Янтарные украшения из СССР сегодня получили вторую жизнь, и причина этому - мода на натуральные материалы. Дизайнеры все больше хотят видеть "живую" фактуру, и как раз янтарь, благодаря своему природному оттенку, органичной форме и темной палитре стал невероятно популярным. Для того, чтобы образ был стильным, можно выбрать модные украшения на шею 2026 из янтаря, серьги, браслеты - любые вариации таких изделий. Сочетать лучше всего с денимом, белыми рубашками, трикотажем и льняными костюмами. Особенно стильно смотрятся массивные янтарные бусы с простыми повседневными нарядами oversize.

Черненое серебро

Если говорить о том, какие украшения сейчас в тренде еще, то в списке также окажутся изделия из черненого серебра. Это один из самых недооцененных элементов советской эстетики, который сегодня снова в тренде. Матовая поверхность и затемненные рельефы прекрасно вписываются в современную моду. В этом году украшения из черненого серебра можно носить с кожаными куртками, жакетами оверсайз, минималистичными платьями и даже с базовыми футболками.

Стеклянные и пластиковые бусы

Модные украшения эпохи СССР - это еще и бусы, особенно стеклянные и пластиковые, они тоже могут стать модным акцентом, особенно в контексте тренда на крупные украшения. Сегодня их носят не только с платьями и юбками, но и с рубашками, футболками, жакетами и даже спортивными костюмами. Особенно актуально выглядят многослойные модели - когда несколько бус разной длины совмещают между собой, создавая живой акцент в образе.

Винтажные кольца

Массивные кольца в "советском" стиле с камнями, стеклом или вытянутой формы сегодня активно используются дизайнерами. Современная стилизация полностью изменила восприятие этих украшений, так как теперь это часть композиции на руках, которая удачно дополняет образ. Особенно эффектно такие кольца смотрятся с маникюром в нейтральных или металлических оттенках, которые могут подчеркнуть винтажный вид украшений.

Броши

Броши, особенно массивные, также стали частью актуального образа в 2026-м году. Теперь их можно использовать не только на лацканах жакетов, но и на пальто, рубашках, задних карманах джинсов, сумках и даже ремнях. В современном мире моды брошь - это не центральный акцент, а асимметрия, которая будет в любом случае выглядеть ярко и необычно.

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