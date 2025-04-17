Названы самые трендовые украшения на весну-лето 2025

Они дополнят ваш образ.

Весна и лето 2025 — время смелых акцентов, символичных деталей и яркого самовыражения. Украшения в этом сезоне — не просто дополнение к образу, а самостоятельный манифест стиля, настроения и даже жизненной позиции. Забудьте про скромность и минимализм — дизайнеры предлагают говорить громко, носить заметно и сочетать нестандартно.

Серьги

Серьги становятся настоящим арт-объектом. В моде асимметрия, скульптурные формы, неровные линии и текстуры. Один крупный акцент в ухе — тренд, который задаёт характер всему образу. Особенно актуальны серьги с эффектом "ручной лепки" или выполненные из стекла и цветного акрила.

Видео дня

Максимализм в колье

Цепи снова с нами — но теперь в версии XXL. Чем массивнее и интереснее плетение, тем лучше. Микс металлов, добавление жемчуга, эмали или подвесок с амулетами делают колье главным героем вашего образа.

Цветные камни и стекло

Яркость — ключевое слово сезона. Украшения с крупными стеклянными камнями насыщенных оттенков (изумрудный, коралловый, бирюзовый, лимонный) создают настроение и идеально сочетаются как с летними сарафанами, так и с монохромными костюмами.

Жемчуг

Жемчуг остаётся на пике, но трансформируется: неправильные формы, необычные оправы, сочетания с кожей, цепями или даже тканями. Такие украшения отлично подойдут как к вечернему, так и к повседневному образу — они добавляют интеллигентную эклектику.

Украшения с природными мотивами

Цветы, листья, ракушки и даже миниатюрные насекомые — всё, что связано с природой, снова в моде. Броши-цветы, браслеты в виде лиан, кольца с жучками и серьги-перья — выбирайте то, что отзывается лично вам. Это не просто красиво, а ещё и символично.

Браслеты на каждый день

Браслеты-каффы, стеклянные или акриловые формы, а также тонкие цепочки с подвесками — всё это можно и нужно носить сразу по несколько штук. Никакой симметрии: чем свободнее и ярче сочетания — тем моднее результат.

Вас также могут заинтересовать новости: