Не яд и не ловушка: назван эффективный трюк, который прогонит крыс и мышей

Для того, чтобы грызуны поселились рядом с вашим домом, им достаточно иметь легкий доступ к пище и несколько укрытий. В связи с этим многие люди ищут простые средства отпугивания без применения агрессивных химикатов. Об одном из таких действенных приемов рассказало издание Gazeta.pl.

Отмечается, что в этом может помочь перечная мята, которая оказывает особое воздействие на крыс. У этих животных очень чувствительное обоняние, поэтому сильные ароматы могут эффективно препятствовать их передвижению. Хотя аромат перечной мяты приятен для людей, он может быть чрезвычайно неприятен для грызунов.

Издание советует смачивать ватные шарики перцовой мятой и раскладывать их у входов в подвалы, гаражи, а также возле труб и вентиляционных отверстий.

Также можно за считанные минуты приготовить домашний спрей для отпугивания грызунов. Для этого понадобятся всего два ингредиента. Нужно налить в распылитель стакан воды и добавить одну-две капли масла перечной мяты. После тщательного перемешивания средство можно распылять в местах, где грызуны появляются чаще всего.

"Регулярное распыление вокруг входов и щелей может помочь защитить ваш дом от грызунов, хотя и не гарантирует полной эффективности. Аромат постепенно исчезает, поэтому средство нужно обновлять каждые несколько дней, особенно после дождя или мытья пола. Лучше всего использовать его в местах, где грызуны могут попытаться проникнуть в здание", – говорится в материале.

В то же время для предотвращения проникновения грызунов чрезвычайно важно поддерживать порядок, ведь природные средства эффективнее, когда ваш дом и сад должным образом защищены.

В издании советуют хранить продукты в герметичных контейнерах и регулярно закрывать мусорные баки, чтобы в них не проникали крысы. Герметизация щелей в стенах и трубах также имеет решающее значение. Здесь могут пригодиться силикон, металлическая сетка и строительная пена. Также стоит убрать деревянные участки и высокую траву в саду, поскольку эти участки являются идеальным укрытием для грызунов.

В статье отмечается, что перечная мята лучше всего действует на начальной стадии проблемы или в качестве профилактического средства. Если, несмотря на регулярное использование, вы все же замечаете, что грызуны не исчезли, ситуация может быть более серьезной.

В случаях большого количества крыс может понадобиться помощь специалистов по борьбе с вредителями, которые могут оценить масштаб угрозы и выбрать решения, безопасные как для членов семьи, так и для домашних животных.

Ранее УНИАН писал, какие травы и растения отпугивают клещей. Отмечалось, что наиболее эффективными против этих паразитов являются лаванда, розмарин и тимьян. Также можно высаживать полынь и пижму, запах которых неприятен клещам и сбивает их с ориентации. Дополнительно можно посадить чеснок, шалфей, бархатцы, душицу или герань. Они помогают сделать участок менее привлекательным для клещей, при этом сами имеют аккуратный и красивый вид.

