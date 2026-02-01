Инженер назвал 7 приборов, которые нельзя оставлять в розетке, уходя из дома

Некоторые популярные гаджеты – это бомба замедленного действия.

Есть приборы, которые всегда остаются включенными в розетку, даже когда мы уезжаем на несколько дней: холодильники, посудомоечные машины и встроенные микроволновки. Но что делать с менее стационарной домашней техникой, такой как тостеры, фены и кофеварки?

Хотя маломощную электронику, например зарядные устройства для телефонов, обычно можно оставлять в сети, некоторые устройства требуют особого внимания, пишет CNET. Инженер Джерри Пун, ведущий специалист компании Red Dog Engineering, объяснил, какие устройства представляют наибольшую опасность.

7 устройств, которые следует выключать из розетки, уходя из дома

"Мое эмпирическое правило простое: если прибор нагревается, потребляет много энергии или у него ненадежный шнур – выключайте его из розетки. Это самая простая привычка для вашей безопасности", – говорит Пун.

Гораздо чаще он видит проблемы, когда люди подключают энергоемкие устройства к дешевым удлинителям или старым, расшатанным розеткам, а затем уходят из дома. Именно с этого, по его словам, начинаются неприятности.

1. Обогреватели

Есть причина, по которой обогреватели возглавляют наш список. При неправильном использовании они создают значительный риск возгорания. По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты США, с 2019 по 2023 год пожарные службы отреагировали на почти 39 000 пожаров, вызванных "домашним отопительным оборудованием", причем на долю обогревателей и печей пришлось 29% этих случаев.

Чтобы не стать частью этой статистики, никогда не подключайте обогреватель через удлинитель и всегда вынимайте вилку из розетки перед выходом из дома или когда прибор не используется.

2. Аэрогрили и мультипечи (Air Fryers)

Эти настольные приборы – отличное дополнение к вашей кухне, но с ними следует обращаться точно так же, как с обогревателями. Это значит: никогда не используйте удлинители и не оставляйте их включенными в сеть, когда не готовите, даже если они выключены кнопкой.

"Выключено не всегда означает "безопасно". На некоторые устройства продолжает поступать питание, даже когда они выключены, особенно если у них есть режим ожидания, цифровой дисплей или пульт управления. Главная проблема с тепловыделяющими приборами (даже в выключенном состоянии) заключается в том, что сбой внутри устройства или шнура может вызвать проблемы, если вилка в розетке", – предупреждает Пун.

3. Мобильные кондиционеры

Портативные блоки кондиционирования считаются устройствами с высоким потреблением энергии (high-draw).

Поэтому, даже если они не вырабатывают тепло, а охлаждают, их все равно следует отключать от сети, когда вы уходите из дома.

4. Инструменты для укладки волос

Хотя на фенах, плойках и выпрямителях есть выключатели, это не значит, что их можно оставлять в розетке.

Как объяснил эксперт, сам выключатель может выйти из строя, что создаст угрозу пожара.

5. Старые кофеварки

Старые модели кофеварок представляют больший риск, чем новые, поскольку у них может отсутствовать функция автоматического отключения.

Это означает, что они могут перегреться, если вы забудете выключить их перед уходом. Независимо от возраста кофеварки, многие эксперты рекомендуют вынимать вилку из розетки как дополнительную меру защиты.

6. Лампы или мелкие приборы со старым шнуром

Вспоминаем главное правило инженера: "Если шнур выглядит ненадежно – выключайте". Старые или поврежденные шнуры могут стать причиной возгорания, если изоляция перетерлась.

То же самое касается старых розеток. Лучшее решение – вызвать сертифицированного электрика для их замены перед использованием.

7. Тостеры

Как и кофеварки, тостеры представляют довольно низкий риск возгорания, но в таких ситуациях всегда лучше перестраховаться. К сожалению, никогда не знаешь, когда может произойти короткое замыкание.

"Короткая версия такова: устройства, которые генерируют тепло или имеют моторы – это те приборы, которые я бы никогда не оставил включенными в розетку в свое отсутствие. Если что-то пойдет не так, это случится очень быстро", – подчеркивает Пун.

А как насчет мелкой электроники

Что касается компьютерных мониторов, зарядных устройств для телефонов, телевизоров и будильников, Пун успокаивает: они не представляют такой угрозы и могут оставаться включенными в сеть, даже когда вас нет дома.

"Они не потребляют много тока и, как правило, не вызывают пожар, если шнуры и розетки находятся в хорошем состоянии", – резюмирует инженер.

