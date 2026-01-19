Вы переплачиваете за электроэнергию из-за одной маленькой привычки

Фантомная энергия может составлять до 10% счетов за свет в одном домохозяйстве.

Некоторые ежедневные привычки, о которых мы даже не задумываемся, могут увеличить счет за электроэнергию.

Наша жизнь вращается вокруг смартфонов, планшетов, ноутбуков и смарт-часов. Но как часто мы снимаем их с зарядки, когда они достигают 100%? Часто они остаются подключенными к сети часами, и это может быть причиной чрезмерного потребления электричества, пишет ресурс Slash Gear.

WWF объясняет, что зарядка смартфона в течение очень длительного времени (например, подключение его к сети перед сном, чтобы он был готов к работе утром) может привести к ненужному износу аккумулятора. К тому же, существует риск возникновения пожара, поскольку этот процесс сопровождается нагревом. Поэтому зарядное устройство следует всегда отключать от сети, когда оно не используется.

Видео дня

"Если оставить устройства подключенными к зарядным устройствам после полной зарядки аккумулятора, часто происходит небольшая зарядка, чтобы поддерживать максимальную емкость телефона", – говорится в материале.

В сентябре 2017 года менеджер по маркетинговым коммуникациям Cadex Electronics Джон Брэдшоу сказал в комментарии журналу Time, что "нет необходимости беспокоиться о перезарядке, поскольку современные устройства правильно прекращают зарядку при соответствующем напряжении". Мол, ваш телефон заряжается до полной емкости, а затем прекращает потребление энергии. Устройства также имеют функцию, которая уменьшает ток, потребляемый телефоном, когда он почти полностью заряжен, говорится в материале.

Зарядные устройства потребляют электричество даже когда просто подключены к сети

Смартфоны являются одними из устройств, которые мы чаще всего оставляем на зарядке. Обычно в них есть защитные меры, ограничивающие потенциальное повреждение аккумулятора, поэтому теоретически оставлять устройство на зарядке в течение ночи вполне безопасно. Однако такой выбор не обязательно является самым выгодным для вашего кошелька.

"Зарядные устройства для телефонов потребляют электроэнергию, когда они просто подключены к сети. Как и многие другие устройства, они потребляют небольшое количество энергии в режиме ожидания, когда выключены. Это также означает, что полностью заряженный смартфон все равно будет потреблять некоторое количество энергии, когда подключен к сети, даже если это незначительное количество", – объясняют авторы.

Natural Resources Canada сообщает, что такая фантомная энергия может составлять до 10% счетов за электроэнергию домохозяйства. Очень легко забыть отключить заряженное устройство или его зарядное устройство. Однако если дома используется много гаджетов, это может иметь заметный эффект.

Какие приборы нужно всегда выключать из розетки

Специалисты говорят, что есть несколько приборов, которые нужно выключать из розетки перед каждым выходом из дома. Делать это нужно даже если вы уходите на час.

Одним из таких приборов является обогреватель. Оставление обогревателя подключенным к розетке может представлять риск возникновения пожара, поэтому лучше перестраховаться.

Вас также могут заинтересовать новости: