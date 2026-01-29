Рассказываем, какие приборы можно не выключать из розетки - пытаясь сэкономить, можно на ровном месте создать себе проблемы.

Многие из нас привыкли выключать электроприборы из розетки, когда ими не пользуются. Но не вся бытовая техника одинаково хорошо переносит частые отключения от сети. Эксперты рассказали, какие устройства нельзя отключать от розетки, и объяснили, почему.

Почему нельзя выключать телевизор из розетки и другую технику

Есть как минимум три прибора, которые не стоит выключать из сети.

OLED-телевизор

OLED-телевизоры не любят частого полного отключения от электросети – они могут выйти из строя.

Дело в том, что пиксели на OLED-экранах периодически обновляются в фоновом режиме, а если этот процесс регулярно прерывать, то со временем это может сказаться на качестве изображения.

Поэтому специалисты советуют уточнить у производителя, можно ли полностью обесточивать конкретную модель или все-таки лучше отключать ее с помощью кнопки питания.

Wi-Fi-роутер

Wi-Fi-роутер обеспечивает постоянный доступ к интернету - и это очень удобно. В то же время появляется вопрос - можно ли постоянно выключать роутер из розетки, например, на ночь?

Отключать Wi-Fi-роутер на ночь имеет смысл только тогда, если к нему не подключены важные устройства - например, система видеонаблюдения или другие элементы умного дома. В противном случае при повторном включении могут возникнуть сбои в их работе. Кроме этого, роутер, как уже говорили, дает стабильное интернет-соединение, поэтому он должен работать, если вам необходим интернет.

Струйный принтер

Также не нуждается в постоянном отключении от электросети. Но при этом также важно помнить, как его правильно выключать: если выдернуть вилку из розетки, то устройство не успевает корректно завершить работу, и печатающая головка остается в режиме готовности.

При следующем же включении принтер сразу запустит принудительную очистку головки - из-за этого увеличится расход чернил. Поэтому лучше выключать устройство штатной кнопкой питания.

Что еще не стоит отключать от электросети:

холодильники и морозильники;

системы безопасности и сигнализации;

умные термостаты;

системы жизнеобеспечения.

Есть, конечно, и другая ситуация - регулярные отключения электроэнергии. В этом случае резкие скачки напряжения могут привести к поломке техники и даже к ее возгоранию, если она осталась включенной в розетку. В таком случае приборы рекомендуют обесточивать, а включать примерно через 10 минут после подачи света (если есть такая возможность).

