Что нужно для лучшего сна: ученые назвали 6 продуктов, которые богаты мелатонином

Эти продукты содержат витамины, которые способствуют лучшему сну.

Мелатонин - это гормон, который вырабатывает мозг человека для регулирования цикла сна и бодрствования. Однако он также содержится в некоторых продуктах. Как пишет health, грибы, яйца, кислые вишни и другие продукты могут способствовать повышению уровня мелатонина, а также содержат питательные вещества, которые могут улучшать сон.

Кислые вишни

Кислые вишни являются одним из наиболее исследованных природных источников мелатонина. Они могут способствовать поддержанию естественных ритмов сна организма человека.

Видео дня

"На самом деле, было доказано, что употребление сока из кислых вишен (самый распространенный способ потребления кислых вишен) улучшает сон. В одном небольшом исследовании участники, которые в течение двух недель два раза в день выпивали 240 миллилитров сока из кислых вишен, имели более длительный и эффективный сон. Эти результаты были подтверждены и в других исследованиях", - добавляют в материале.

Помимо мелатонина, кислые вишни также являются одним из лучших источников антиоксидантов. Кислые вишни содержат полифенолы - растительные соединения, которые могут уменьшать воспаление и количество свободных радикалов, повреждающих клетки в организме. Исследования также доказывают, что это может улучшить сон.

Лосось

Лосось содержит два ключевых питательных вещества, которые могут способствовать лучшему сну:

Омега-3 жирные кислоты: эти полезные жиры связывают с улучшением качества и продолжительности сна, вероятно, потому что омега-3 влияют на серотониновые пути в мозге. Серотонин - это ключевой нейромедиатор, который организм преобразует в мелатонин.

Витамин D: этот витамин помогает организму регулировать выработку мелатонина в соответствии с биологическими часами или циркадным ритмом.

"Исследования показали, что регулярное употребление рыбы связано с улучшением качества сна, более легким засыпанием и лучшим функционированием в течение дня. Однако эти преимущества, как правило, проявляются в контексте общего сбалансированного, богатого питательными веществами рациона, а не благодаря употреблению только одного продукта", - предупредили в материале.

Яйца

Яйца содержат меньше мелатонина, однако в них есть и другие питательные вещества, полезные для сна:

Триптофан: Ваш организм использует эту аминокислоту для выработки серотонина и мелатонина, которые играют роль в регулировании циркадного ритма и способствуют здоровому сну.

Витамин D: Яйца являются хорошим источником этого витамина, который связан с мелатонином и регулированием циркадного ритма.

"Новейшие исследования также указывают на яйца как на практичный, питательный вариант, который стоит добавить в рацион во время перименопаузы - этапа жизни, когда нарушения сна являются распространенным явлением", - добавляют в публикации.

Грибы

Обычные белые шампиньоны могут быть одними из самых богатых пищевых источников мелатонина.

"Обычная порция белых шампиньонов (85 граммов) также обеспечивает 31% суточной нормы селена - важного минерала, который может улучшать сон", - уверяет издание.

Орехи

Количество мелатонина в орехах зависит от сорта, а также от способа их обработки, выращивания или обжаривания.

Однако исследования показывают, что употребление орехов связано с лучшим сном. В частности, в одном небольшом исследовании 2025 года участники, которые в течение двух месяцев употребляли 40 г грецких орехов перед сном, чаще отмечали лучшее качество сна и более эффективный сон.

Коровье молоко

В целом молоко содержит небольшое количество природного мелатонина. Однако его уровень может значительно отличаться в зависимости от времени доения - исследования доказывают, что коровье молоко, доеное ночью, содержит в 10 раз больше мелатонина, чем молоко, доеное утром.

Другие советы по здоровью

Ранее был назван фрукт, который улучшает память и здоровье кишечника. Он прекрасно вкусен в сыром виде, однако также хорошо подходит для десертов, салатов или консервов.

Также диетологи назвали зерно с высоким содержанием белка, которое помогает дольше оставаться сытым. Речь идет о камуте, который называют древним зерном, ведь его выращивали еще во времена египетской цивилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: