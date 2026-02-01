Они могут 'убить' вашу стиральную машину и одежду: список из 9 вещей

Попытка закинуть в барабан "всё подряд" может закончиться плачевно, если не запомнить этот список.

Часто мы действуем на автопилоте, загружая барабан стиральной машины всем подряд в надежде сэкономить время. Нам кажется, что деликатный режим способен спасти любую вещь, но это опасное заблуждение. Агрессивное механическое воздействие, высокие обороты отжима и длительный контакт с водой могут стать фатальными не только для капризных тканей, но и для "внутренностей" самого агрегата.

Даже лучшие из существующих стиральных машин не могут справиться абсолютно со всем. Чтобы узнать, что именно не стоит стирать в машинке, Good Housekeeping обратилось к эксперту по клинингу Кэролайн Форте. Она рассказала, какие предметы запрещено класть в барабан и почему.

9 вещей, которые нельзя класть в стиральную машину

Некоторые вещи, например, подушки из пены или винтажные шелковые платья, как правило, слишком деликатны, чтобы выдержать вращение барабана, объясняет Форте. Другие же предметы быта, такие как полотенца в грязи или тяжелые одеяла, могут повредить саму технику.

1. Чрезмерно грязные вещи

Вещи в песке, одеяла, покрытые шерстью домашних животных, и одежду в комьях грязи не следует бросать сразу в стиральную машину. Большое количество песка, земли или шерсти может не только повредить стиралку, но и привести к тому, что одежда просто не отстирается.

Вытряхните очень грязные полотенца, одежду и белье на улице или над мусорным ведром перед машинной стиркой. Также можно использовать липкий ролик, чтобы убрать основную часть собачьей шерсти.

2. Подушки из цельной пены (Memory Foam)

Ортопедические подушки из цельного куска пены с эффектом памяти обеспечивают отличную поддержку шеи, но их никогда нельзя стирать в машине. Агитация (движение барабана) и высокоскоростной отжим могут разрушить пену.

"Их, вероятно, даже не стоит стирать вручную, так как мокрая пена может порваться под собственной тяжестью", – говорит Форте. Вместо этого лучше купите качественный чехол для подушки, который можно стирать в машинке.

3. Утяжеленные или очень тяжелые одеяла

На некоторых больших и утяжеленных одеялах может быть написано, что их можно стирать в машине, но важно учитывать размер и вместимость вашей техники. Хотя большие домашние стиральные машины часто справляются со смешанной загрузкой весом 10–11 кг, один монолитный предмет весом 9 кг может создать критическую нагрузку на механизм.

Эксперты рекомендуют не стирать утяжеленные одеяла весом более 7 кг, даже если ваша машина теоретически рассчитана на большую загрузку.

4. Вещи с маркировкой "Только сухая чистка" (Dry clean only)

Всегда проверяйте ярлычок перед стиркой. Если там написано "только сухая чистка" (химчистка), вы рискуете повредить, усадить или обесцветить одежду.

Деликатные ткани (шелк, кашемир и кожа), вещи с декором и официальная одежда, такая как костюмы и вечерние платья, как правило, требуют химчистки. Некоторые одеяла и подушки также нельзя стирать в машине.

5. Винтажная и деликатная одежда

Винтажные вещи или современная одежда из деликатных тканей (опять же: шелк, кашемир, замша и кружево) не должны стираться в машине. Их следует стирать вручную с мягким моющим средством в холодной воде или отдавать в химчистку.

Эксперты рекомендуют химчистку для плиссированных юбок, кожаной одежды и любых вещей с украшениями, такими как камни, пайетки, кожаные нашивки или сложная отделка.

6. Вещи с расстегнутой молнией

Стираете ли вы джинсы, куртки или постельное белье – всегда проверяйте, чтобы молнии были полностью застегнуты.

Зубчики открытой молнии могут легко зацепиться за другую ткань и порвать одежду. Также не забудьте застегнуть сетчатые мешки для стирки, прежде чем бросать их в барабан.

7. Все, что забыто в карманах

Загружая стиральную машину, всегда проверяйте карманы на наличие посторонних предметов – монет, ключей, бумажных платочков, старых чеков или бальзама для губ.

Бальзамы, чеки и салфетки могут испачкать всю одежду мелкими ошметками или жиром, а металлические предметы (монеты и ключи) способны серьезно повредить барабан и внутренности машины.

8. Кожаная одежда

Как упоминалось ранее, определенные материалы – например, кожу – следует держать подальше от стиральной машины. При воздействии цикла стирки или высокой температуры кожа может потрескаться, сморщиться или сесть.

Стирайте кожаные куртки, брюки или аксессуары вручную или просто удаляйте пятна локально по мере необходимости.

9. Темная и яркая одежда, которая может полинять

Некоторые красители, особенно красные и оранжевые, известны тем, что линяют при стирке – особенно если вещь новая. Это может окрасить всю партию белья.

Если вы беспокоитесь, что вещь может полинять, лучше постирать ее вручную и отдельно от остального.

Ранее УНИАН сообщал, что обычная соль выводит почти все сложные пятна и мы рассказали, сколько ее нужно добавить в машинку для эффекта.

