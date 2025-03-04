От грязи и неприятных запахов не застрахована ни одна стиралка - так или иначе со временем придется от них как-то избавляться. Но как? Это можно сделать с помощью простого ингредиента, который, вероятно, уже есть на вашей кухне. Специалист по клинингу рассказала, чем очистить стиральную машинку.
Напомним, ранее мы расссказывали, чем отмыть ванну от въевшейся грязи - элементарный лайфхак.
Как очистить стиральную машинку без использования едких химикатов
Специалист по клинингу Кристи, известная под ником @christyytiktok, поделилась простым советом, как поддерживать стиральную машину в идеальном состоянии и придавать одежде свежий запах. Все, что вам нужно, - это немного обычного столового уксуса, пишет Express.co.uk.
Как очистить стиральную машинку уксусом
Добавьте в барабан стиралки стакан уксуса и запустите цикл холостой стирки при высокой температуре и на длительном режиме.
Как это работает? Уксус отлично очищает стиральную машинку благодаря содержанию в нем уксусной кислоты:
- она помогает растворять различные минеральные отложения в барабанах и шлангах машины;
- убивает бактерии и грибки, которые вызывают неприятные и нежелательные запахи - то есть, уксус выступает натуральным дезодорантом;
- является натуральным дезинфицирующим средством, которое помогает эффективно удалять скопившуюся грязь, остатки моющего средства и плесень с барабана и уплотнителей.
Это, в свою очередь, убивает бактерии и растворяет минеральные отложения внутри машины. "Чтобы стиральная машина работала исправно, и ваша одежда пахла свежестью, запускайте стирку в горячей воде с уксусом раз в месяц", - советует эксперт.