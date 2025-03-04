Гуру уборки рассказала, чем очистить стиральную машинку от запаха и бактерий без едких химикатов.

От грязи и неприятных запахов не застрахована ни одна стиралка - так или иначе со временем придется от них как-то избавляться. Но как? Это можно сделать с помощью простого ингредиента, который, вероятно, уже есть на вашей кухне. Специалист по клинингу рассказала, чем очистить стиральную машинку.

Напомним, ранее мы расссказывали, чем отмыть ванну от въевшейся грязи - элементарный лайфхак.

Как очистить стиральную машинку без использования едких химикатов

Специалист по клинингу Кристи, известная под ником @christyytiktok, поделилась простым советом, как поддерживать стиральную машину в идеальном состоянии и придавать одежде свежий запах. Все, что вам нужно, - это немного обычного столового уксуса, пишет Express.co.uk.

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Как очистить стиральную машинку уксусом

Добавьте в барабан стиралки стакан уксуса и запустите цикл холостой стирки при высокой температуре и на длительном режиме.

Как это работает? Уксус отлично очищает стиральную машинку благодаря содержанию в нем уксусной кислоты:

она помогает растворять различные минеральные отложения в барабанах и шлангах машины;

убивает бактерии и грибки, которые вызывают неприятные и нежелательные запахи - то есть, уксус выступает натуральным дезодорантом;

является натуральным дезинфицирующим средством, которое помогает эффективно удалять скопившуюся грязь, остатки моющего средства и плесень с барабана и уплотнителей.

Это, в свою очередь, убивает бактерии и растворяет минеральные отложения внутри машины. "Чтобы стиральная машина работала исправно, и ваша одежда пахла свежестью, запускайте стирку в горячей воде с уксусом раз в месяц", - советует эксперт.

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