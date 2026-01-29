Люди с большим опытом в борьбе с пятнами знают, как полезно добавлять соль в стиральную машинку. Это натуральное средство есть на любой кухне и помогает вывести даже сложные загрязнения. Попробуйте сами применить этот способ и заметите, что вещи стали гораздо чище и ярче без больших усилий.
Что происходит, когда вы добавляете соль в белье при стирке
Как сообщает сайт How Stuff Works, обычная поваренная соль помогает вывести сложные загрязнения с одежды, такие как кровь, жир и чернила. Продукт применяют даже на чистой ткани, чтобы вернуть ей яркий цвет или освежить запах. А пожелтевшим вещам он придает белизну.
Есть еще один приятный эффект, что дает чистка солью - это удаление следов пота в области подмышек на рубашках. С такими сложными загрязнениями справятся мало какие средства.
Как правильно добавлять соль в стиральную машину
Разобравшись с тем, можно ли добавлять соль в стиральную машинку при стирке, нужно научиться правильно это делать.
Соль применяется для удаления разных видов пятен. К примеру, вот какие виды загрязнений можно вывести:
- Кровь. Замочите вещи на час в соленой холодной воде и постирайте с обычным порошком. Это особенно эффективно, если следы свежие.
- Соус и жир. Намочите ткань, посыпьте пятно солью и дайте впитаться. Если пятно не исчезло, дополнительно протрите его ватой, смоченной в аммиаке. Оставьте на 30 минут и постирайте.
- Чернила. Свежее пятно натрите солью, а затем замочите ткань на ночь в молоке, после чего постирайте.
- Плесень. Сделайте пасту из лимонного сока и соли, нанесите на следы грибка и оставьте на час, желательно под солнечными лучами. Затем запустите обычный цикл стирки.
Также соль добавляют непосредственно в барабан стиральной машинки для стирки. При этом количество средства зависит от цели, для которой вы его применяете.
К примеру, если цветные вещи линяют, добавляют примерно полстакана соли. Если натуральные ткани пожелтели, их кипятят в смеси столовой ложки соли и 1/4 стакана соды на кастрюлю воды. Затем оставляют в этом растворе на час и стирают обычным способом.