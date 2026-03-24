В нашем языке существует огромное количество устойчивых выражений, которые, на первый взгляд, имеют непонятное происхождение. Поэтому объяснить их значение часто бывает весьма непростой задачей. О том, почему шведский стол называется шведским, - расскажем в материале.

Что такое шведский стол - вы могли не знать

Сначала стоит разобраться, в чем смысл шведского стола. Интересно, что этот термин популярен в основном в постсоветских странах, в число которых входит и Украина. В то же время в европейских и азиатских странах, а также США такой вид самообслуживания называется "буфетом".

Шведский стол - это излюбленный многими способ подачи пищи в отелях, гостиницах или кафе. Он по нраву гостям из-за своего изобилия и разнообразия. Его суть весьма проста: посетители могут самостоятельно накладывать себе любые порции желанных блюд, которые выставлены в огромном количестве на столах.

Среди них могут быть продукты молочного происхождения, деликатесы из мяса, овощи, фрукты, выпечка и различные десерты. Иногда столы могут накрыть блюдами национальной кухни страны, в которой находится отель.

Почему шведский стол называют шведским столом

Вполне очевидно, что этот термин появился действительно в Швеции. Он связан с менталитетом, присущим жителям этой скандинавской страны, в том числе с культурой употребления пищи.

Среди жителей Швеции он называется "smorgasbord", что переводится как "стол с закусками/бутербродами". Интересно, что закусками шведы считают в том числе и другую сытную еду.

Говоря о том, откуда произошел шведский стол, стоит отметить, что это очень древняя традиция стран Скандинавии. Их предки часто делали запасы продуктов с долгим сроком хранения: соленой рыбы, копченого мяса и овощей.

В случае визита гостей хозяева доставали всю эту еду и подавали ее на столы в огромных мисках. Те самостоятельно выбирали себе блюда, из-за чего не надо было ухаживать за гостями по отдельности.

Относительно того, как название "шведский стол" попало в нашу повседневную речь, есть несколько интересных версий. Если верить одной из легенд, то в ходе Северной войны на лагерь шведов, когда они только собрались на ужин, неожиданно напали враги. Тогда они спешно отступили и оставили еду, а голодные солдаты из Российской империи были крайне удивлены из-за такого многообразия блюд на столах.

Согласно иной версии, этот термин получил широкое распространение вследствие влияния путешественников на сломе 19 и 20 веков. В то время таким образом часто происходило обслуживание в трактирах, которые находились вблизи железнодорожных вокзалов. Люди должны были сначала заплатить и только после этого могли подойти к стойке с едой. Таким образом хозяева трактиров убирали риск того, что клиент, который опаздывает на свой поезд, не расплатится и убежит. В свою очередь в Российской империи название "шведский стол" популяризировали путешествующие писатели. Они в своих произведениях часто описывали увиденные ними в Скандинавии щедрые столы.

