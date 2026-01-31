Если сравнить фотографии женщин прошлого и современного века, различия очевидны.

Женщины в СССР нередко выглядели старше своего биологического возраста не из-за "плохой генетики", а из-за совокупности факторов, которые годами влияли на состояние кожи и организма в целом. Врач-дерматовенеролог и косметолог Екатерина Вихляева рассказала УНИАН, почему люди раньше выглядели старше, какие факторы чаще всего приводят к преждевременному старению, чем советские кремы отличались от современных средств и почему домашние маски прошлого не давали длительного эффекта.

Почему в СССР женщины выглядели старше - мнение косметолога

Вихляева объяснила, почему люди в прошлом выглядели старше, а особенно - женщины, на ее взгляд. По словам эксперта, процесс старения - это генетически запрограммированный физиологический процесс, во время которого в организме происходят постепенные изменения. С точки зрения эстетической медицины, ключевую роль играет снижение активности фибробластов - клеток дермы, отвечающих за синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Как следствие, кожа теряет плотность и упругость.

Хотя полностью остановить генетически обусловленные процессы невозможно, существуют факторы, которые способны как замедлять, так и ускорять механизмы старения. Именно на них можно влиять.

По мнению Вихляевой, основными причинами, почему люди раньше выглядели старше, были хронический стресс и недосып, которые, по словам косметолога, являются одними из ключевых факторов, негативно влияющих на состояние кожи и ускоряющих преждевременное старение. Неудивительно, что женщины в СССР, которые часто много работали в сложных условиях, находились в стрессе львиную долю времени.

В то же время во время стресса в организме активно вырабатывается кортизол - гормон, который влияет на все системы, в том числе и на состояние кожи. Специалист говорит, что он стимулирует чрезмерную продукцию кожного себума, что способствует развитию воспалений и появлению высыпаний. Кроме того, кортизол вызывает спазм сосудов, ухудшая питание тканей и обменные процессы в коже. В результате цвет лица становится тусклым, кожа – более чувствительной, появляются покраснения, неровный тон и замедляется регенерация.

Вместе с тем, по словам врача, в настоящее время женщины также находятся в хроническом стрессе и имеют проблемы со сном из-за постоянных обстрелов и нестабильной ситуации в стране, что, конечно, также отражается на состоянии кожи. Впрочем, в отличие от женщин в СССР, современные женщины имеют доступ к точным анализам, комплексным чек-апам организма и современной косметологии с уходовыми средствами и профессиональными процедурами, что позволяет поддерживать кожу в значительно лучшем состоянии.

Также Вихляева напоминает, что многие женщины во времена СССР ежедневно использовали агрессивную бытовую химию, долго держали руки в холодной воде, не защищали кожу от холода зимой. Эти факторы, по словам специалиста, также негативно влияют на состояние кожи. Такие условия приводят к повреждению гидролипидного барьера кожи - ее естественного защитного механизма, говорит косметолог.

"Простыми словами, это приводит к раздражениям и сухости, кожа теряет свою защиту. Как следствие, кожа теряет равномерный и свежий цвет, имеет участки покраснений, неровности, вызванные шелушением. Также сухой и обезвоженной коже всегда легче во время мимики образовать морщины и усилить видимые признаки старения", - пояснила врач.

Кроме того, ослабленный кожный барьер повышает чувствительность к внешним агрессорам, в частности ультрафиолету и свободным радикалам, что способствует ускорению процессов старения, добавила она.

Почему раньше тридцатилетние выглядели старше - нюанс с уходом

То, как раньше выглядели люди в 30 лет, и как выглядят сейчас, зависит не только от условий, в которых живет женщина, но и от косметических средств, которые она использует. Вихляева напоминает, что очень мало женщин в СССР имели профессиональные средства для ухода за кожей. А тех, кто имел - были единицы. Обычно это те женщины, у которых была возможность привезти средства из-за границы, впрочем, они тоже были далеки от идеала. При отсутствии широкого выбора косметических средств женщины того времени активно использовали домашние самодельные изделия, такие как маски из сметаны, кефира, огурца и других доступных ингредиентов, которые обеспечивали преимущественно кратковременный эффект "свежести". Впрочем, по мнению эксперта, в большей степени в этом случае работал эффект плацебо.

"Также популярными были самодельные кофейные скрабы, которые на самом деле не то чтобы не давали результата, а наоборот могли раздражать кожу, нарушать ее барьер и со временем приводить к еще большей пигментации, сухости и образованию заломов", – рассказала косметолог.

Вихляева отметила, что хотя в тот период женщины и имели в доступе кремы, однако из-за недостаточного развития косметических технологий и ограниченного выбора средств, преобладали продукты на очень жирной основе.

"Чаще всего это были "детские" или "ланолиновые" кремы. Они обеспечивали увлажнение и смягчение кожи, однако благодаря своей выраженной окклюзивной текстуре нередко провоцировали комедогенность и появление высыпаний", - пояснила она.

Кроме того, такие кремы практически не содержали активных компонентов, способных влиять на процессы старения или корректировать возрастные изменения, ограничиваясь преимущественно только поверхностным увлажнением кожи.

Эксперт уверена, что если говорить об уходе за кожей сегодня и 40-50 лет назад, различий в косметических средствах очень много. Но наиболее важными и принципиальными различиями является использование SPF-защиты. Только начиная с 21-го века начали массово говорить о фотостарении кожи и влиянии ультрафиолета на нашу кожу:

"Как я говорила выше, ультрафиолет разрушает наш коллаген и гиалуроновую кислоту, замедляет активность фибробластов (клеток дермы). Также не забываем и о пигментации, которая придает коже дополнительный возраст".

Она также отметила, что косметические средства прошлого практически не содержали активных компонентов. Сегодня же нам точно известно, что наиболее эффективными для восстановления и омоложения кожи являются ретинол, пептиды, кислоты и антиоксиданты, в частности витамин С и ниацинамид. В то время эти компоненты были малоизвестными и почти не применялись в уходе за кожей.

Косметолог подчеркнула, что в прошлые десятилетия не хватало даже базового ухода за кожей, который сегодня считается необходимым минимумом. Речь идет о:

мягкое очищение, не нарушающее кожный барьер, увлажнение в соответствии с типом кожи с комфортными некомедогенными текстурами;

обязательной SPF-защите, которая предотвращает преждевременное разрушение коллагена и формирование пигментации и неровного тона кожи;

антиоксиданты в утреннем уходе, которые защищают кожу от воздействия свободных радикалов;

ретинол или пептиды в вечернем уходе, которые восстанавливают кожу и омолаживают ее.

Среди профессиональных процедур у врача-косметолога, направленных на глубокую поддержку кожи, Вихляева выделяет биоревитализация и мезотерапия, которых, конечно, раньше также не существовало. В то же время современные препараты способны активировать фибробласты - клетки, ответственные за синтез коллагена и эластина, которые помогают замедлить процессы старения и улучшить качество кожи.

справка Вихляева Екатерина Врач-дерматовенеролог, врач-косметолог В сфере косметологии с 2020 года. В своей работе уделяет большое внимание здоровью кожи, лечению таких заболеваний, как акне, розацеа, себорейный дерматит и т. д.

