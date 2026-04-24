По словам священника, различия в символике между церквями обусловлены самостоятельным развитием их литургических традиций.

Если сравнить кресты, которые чаще всего используются в христианских храмах, можно заметить несколько интересных особенностей: у православного креста, кроме горизонтальной перекладины, есть одна или две дополнительные сверху и снизу, а у католических – их нет.

священник ПЦУ, богослов и религиозный обозреватель Иван Петрущак рассказал в комментарии УНИАН, в чем разница крестов у католиков и православных, а также почему у католиков нет Иисуса на кресте и малых перекладин.

Почему на православном кресте есть косая перекладина – что она означает

По словам священника, православный крест действительно отличается от католического и на это есть конкретные причины. Он объяснил, что нижняя наклонная перекладина – это подножие, и оно имеет глубокое значение: оно символизирует двоякий выбор человека на примере разбойников, распятых вместе со Христом:

"Конец, направленный вверх, указывает на "благоразумного разбойника", который благодаря покаянию попал в рай, а опущенный вниз, – на того, который хулил Бога и отправился в ад".

В то же время католическая традиция, по его словам, обычно использует четырехконечный крест как знак того, что ко Христу призываются все четыре стороны света.

Как должен выглядеть настоящий православный крест

Священник также отметил, что классический крест состоит даже не из двух, а из трех перекладин, и в том, почему православный крест имеет такую форму, есть конкретное символическое значение: верхняя перекладина – это табличка с надписью "ИНЦИ" ("Иисус Назарянин, Царь Иудейский", или "INRI" – на латыни), к средней были прибиты руки Христа, а нижняя наклонная – это подножие.

В то же время он подчеркнул, что эта разница не является принципиально догматической, а скорее относится к традициям оформления и иконографии, которые складывались на протяжении тысячелетия после разделения Церквей в 1054 году.

Почему у католиков крест без распятия – что это означает

Что касается католического изображения распятия, отец Иван пояснил, что оно также существует и широко используется, в частности в готических соборах, однако акценты в нем другие.

Так, в православной традиции, по его словам, Христос чаще изображается как победитель, торжественно "покоящийся" на кресте, обнимая Своими руками весь мир.

А вот в западной традиции акцент делается на физических страданиях Спасителя: "его тело провисает под собственным весом, руки подняты вверх, а из ран сочится кровь, что подчеркивает мучительность жертвы".

Также он добавил, что на православном распятии ноги Христа прибиты двумя гвоздями (т.к. есть подножие), а на католическом – только одним (стопа на стопу):

"Это самый простой способ их различить: у католиков ноги сходятся на распятии под одним гвоздем".

"В целом существует много различных форм крестов, в частности в Украине строили православные храмы и венчали их крестами с полумесяцем у подножия", – подытожил он, подчеркнув, что причина, почему православный крест имеет иную форму, чем католический, не догматична, но имеет богословское значение.

справка Иван Петрущак Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак - священник Православной Церкви Украины, ведет информационную борьбу в медиапространстве против РПЦ и ее имперской идеологии, выступает за духовную независимость Украины и поддерживает единство украинского православия, пишет аналитические материалы для СМИ. Учился в Киевской православной богословской академии, магистр богословия. Ведет воскресную школу в селе Рославичи и там проводит богослужения.

