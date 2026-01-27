Диких птиц можно подкармливать, но делать это следует с умом.

С наступлением морозов водоемы в Украине замерзают, оставляя лишь небольшие участки без льда. В таких местах зимой скапливаются сотни диких уток, цапель, лебедей и других птиц. Стремясь помочь пернатым пережить зиму, украинцы часто несут им хлеб. Однако такая "помощь" на самом деле может серьезно навредить.

Заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Виталий Грищенко, кандидат биологических наук, рассказал УНИАН, что едят дикие утки зимой, стоит ли их подкармливать и что именно принести на водоем, чтобы не навредить

Чем кормить диких уток зимой

Виталий Николаевич подчеркивает, что не все виды уток способны есть корм, который обычно приносят люди. Например, гоголи, чернети и крохали являются рыбоядными птицами, поэтому подкормка зерном или хлебом для них не подходит.

Зато кормить можно крякв - это самые распространенные среди зимующих уток в Украине. Они часто образуют большие скопления на водоемах, держатся у края льда или в местах, где вода не замерзает. Для них подкормка действительно имеет смысл, ведь кряквы охотно поедают растительный корм.

Орнитолог также объяснил, какую крупу едят дикие утки.

"Если подкармливать, то это зерно, пшеница, кукуруза, зерновые смеси, какие-то комбикорма, которые используют для кормления домашних уток. Здесь много разных вариантов", - говорит эксперт.

Но диким птицам не стоит давать вареное или запаренное зерно, которым часто кормят домашних. В домашних условиях это делают в тепле, а на морозе такая пища быстро замерзает и может навредить, добавил он.

А вообще то, каким зерном лучше кормить уток, овощами или смесями, зависит от вида пернатого.

"С подкормкой диких птиц нет универсального решения: у каждого вида свои привычки и предпочтения. То, что один будет охотно есть, другой может полностью проигнорировать, поэтому иногда стоит понаблюдать. Но самый безопасный вариант - обычное сухое зерно", - говорит орнитолог.

В то же время нет единого ответа, обязательна ли подкормка диких птиц в сильные морозы, или они способны прокормить себя сами.

"Это зависит от конкретных условий. Если есть открытая вода, особенно на мелководье, лебеди и кряквы обычно способны прокормиться самостоятельно. Лебеди, например, погружают длинную шею в воду, достают и поедают водные растения. Кряквы, если есть мелководье, тоже могут доставать пищу и даже немного научились нырять, чтобы добраться до дрейсени - такой моллюск маленький, многие утки его поедают", - рассказал специалист.

Для рыбоядных птиц, по его словам, просто нужна открытая вода, чтобы ловить рыбу и прокормиться.

Можно ли кормить уток хлебом

"Категорически нельзя давать хлеб. И если понемногу, то еще не так плохо, но у нас целые булки в них запихивают. Проблема в том, что в пищеварительной системе птиц хлеб сильно разбухает. Кряквы запивают пищу водой, и тесто увеличивается в объеме. Из-за этого желудок и кишечник могут буквально "забиться", птица перестает нормально есть, а пища не переваривается. К тому же такая выпечка начинает бродить, что может привести даже к гибели утки", - объясняет специалист.

Он отметил, что даже если долгое время подкармливать птиц хлебом небольшими порциями, это все равно вредит им. Выпечка не содержит необходимых питательных веществ, которые нужны пернатым для нормального развития. В результате возникает дефицит витаминов и минералов, что приводит к проблемам со здоровьем.

Одна из таких болезней - так называемое "крыло ангела". Чаще всего она встречается у лебедей: крылья выворачиваются в сторону и птица уже не может летать. Особенно опасно, когда такой пищей с детства питается молодая птица. Последствия могут проявиться со временем - так же, как у детей при недостатке витаминов возникают рахит или другие нарушения развития, говорит орнитолог.

Также орнитолог рассказал, чем кормить диких уток также нельзя, кроме выпечки.

"Ну, во-первых, черный хлеб категорически нельзя давать. Вообще. Если белый еще полбеды, он для них по крайней мере не ядовит, то черный хлеб может вызвать гораздо более быструю реакцию. Нельзя давать то, что вообще такие пернатые не едят. У нас же люди иногда с добрыми намерениями начинают то колбасу, то еще что-нибудь птицам бросать. Им это совершенно ни к чему", - отметил специалист.

Виталий Николаевич подчеркнул, что при подкармливании диких птиц важно сначала выяснить, чем именно они питаются в природе. Тогда еда будет для них действительно полезной. Ведь если, например, рыбоядным птицам - цаплям или гоголям - насыпать зерно, это не будет иметь никакого смысла. То же самое и со аистами - их иногда пытаются кормить картофелем или другой "человеческой" пищей. От голода птица может что-то съесть, но пользы от этого не будет.

справка Виталий Грищенко Кандидат биологический наук, старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Получил образование с отличием на кафедре зоологии позвоночных Киевского университета имени Т. Г. Шевченко (1985). Работал на кафедре зоологии КНУ. Кандидат биологических наук (1994, тема: "Фенологические закономерности осенней миграции птиц на территории Украины"), старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе заповедника, который с 2010 года входит в Институт биологии КНУ имени Тараса Шевченко.

