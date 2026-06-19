'Черный ящик Земли' начали строить из-за угрозы климатического апокалипсиса

Энтузиасты надеются, что данные "черного ящика" хоть как-то помогут следующим поколениям.

В Австралии завершают подготовку к запуску масштабного проекта Earth’s Black Box ("Черный ящик Земли") – гигантского архива климатических данных, который должен сохранить информацию о состоянии планеты и реакции человечества на климатический кризис для будущих поколений. Как пишет издание Interesting Engineering, после почти пяти лет разработки авторы проекта подтвердили, что конструкцию установят на острове Тасмания до конца 2026 года.

Проект был инициирован австралийской некоммерческой организацией Rouser Lab в 2021 году. Его главная цель – создать постоянный архив экологических данных, который будет документировать изменения климата и действия человечества в ответ на них. По данным The Guardian, ключевые элементы сооружения уже находятся на этапе сборки.

Earth’s Black Box часто сравнивают с бортовыми самописцами самолетов, однако ее масштабы значительно больше. Сооружение будет иметь длину 16 метров и высоту 4 метра. Для его строительства используют армированную сталь и бетон. В публикации отмечается, что объект разместят недалеко от удаленного аэродрома в Тасмании, где он будет работать непрерывно и собирать информацию о состоянии окружающей среды.

Видео дня

Представители Rouser Lab подчеркивают, что архив создается с расчетом на самые экстремальные сценарии. На сайте проекта указано, что он "спроектирован так, чтобы выдержать любую возможную угрозу, включая циклон, землетрясение, пожар, наводнение или атаку".

Для автономной работы объекта на крыше установят 36 солнечных панелей, которые будут обеспечивать питание систем хранения данных. Архив будет получать информацию через интернет от космических агентств, метеорологических служб и университетов из разных стран мира. Все данные будут поступать в специальную базу Vital Index, где будут накапливаться измерения, наборы данных и другие записи об изменениях состояния планеты.

Организаторы подчеркивают, что речь идет не о статическом хранилище, а о "живом" архиве, который будет постоянно пополняться новой информацией.

"Цель проекта – дать объективное описание событий, ведущих к гибели планеты, обеспечить ответственность перед будущими поколениями и вдохновить на срочные действия", – поясняют на сайте проекта.

После анонса проекта в 2021 году его авторы практически не публиковали новостей о ходе работ, из-за чего некоторые стали считать Earth’s Black Box скорее символической инициативой. Однако художественный директор Rouser Lab Джонатан Нибон недавно заявил, что команда активно работала над совершенствованием концепции. По его словам, специалисты занимались "разработкой дизайна, систем хранения данных, исходных материалов, веб-платформы, а также разработкой моделей финансирования для поддержки проекта в будущем".

Как отмечает издание, конечная цель Earth’s Black Box заключается не только в сохранении информации. Авторы надеются, что будущие цивилизации смогут использовать этот архив для анализа решений, которые человечество принимает сегодня в отношении окружающей среды. В то же время эксперты обращают внимание на то, что в мире уже существует множество открытых климатических баз данных, поэтому практическая научная ценность нового объекта пока остается предметом дискуссий.

Новости экологии

Как писал УНИАН, в 2020 году пожар в пустыне Мохаве уничтожил более миллиона редких деревьев Джошуа, но исследование показало, что грибные сообщества в почве не только выжили, но и начали процветать. Учёные выяснили, что симбиотические грибы и бактерии остались в основном невредимыми благодаря другим растениям, которые поддерживали экосистему после пожара.

Несмотря на это, восстановление деревьев Джошуа остается сложной задачей, а изменение климата может привести к потере до 80% их среды обитания к концу века.

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