Австралия усовершенствовала бронемашины Bushmaster, испытанные в ВСУ, и заказывает еще 268 единиц

На сегодня в мире выпущено более 1300 таких автомобилей.

Австралия официально запускает производство следующего поколения известных бронеавтомобилей Bushmaster, учитывая успешный опыт их использования на поле боя. Об этом сообщает издание Defense Express.

Компания Thales получила контракт на поставку австралийской армии еще 268 единиц бронемашин Bushmaster Protected Mobility Vehicles (PMV). Сумма масштабной сделки составляет около 539 млн долларов США, а первые машины должны сойти с конвейера уже в 2027 году, пишет СМИ.

По имеющимся данным, обновленная версия получит ряд важных улучшений, основанных на современном опыте.

Видео дня

"Так, новые Bushmaster PMV должны получить улучшенную броню, увеличенные возможности по перевозке личного состава и буксировке. Можно устанавливать широкий спектр датчиков, оборудования и более мощное вооружение", – говорится в публикации.

Особое внимание разработчики уделили гибкости конструкции. Как указано, новинка будет иметь модульную кабину экипажа, которая позволяет адаптировать технику под конкретные потребности пользователей. Кроме того, для экспортных рынков предусмотрена возможность установки левостороннего руля, что актуально для Украины.

По мнению аналитиков издания, выбор Австралии в пользу собственного производства является логичным шагом в общей стратегии перевооружения страны. Несмотря на цену около 2 млн долларов за единицу, машина проверена временем и боями.

На сегодня в мире изготовлено более 1300 таких бронеавтомобилей, а Украина, согласно открытым источникам, уже имеет в своем распоряжении не менее 120 единиц этой техники.

Помощь Украине

Ранее УНИАН писал, что Бельгия выкупит 15 зенитных самоходных установок Gepard для дальнейшей передачи Украине. Технику приобретут у компании OIP, которая является дочерним предприятием израильской Elbit Systems. Перед отправкой бельгийская фирма полностью отремонтирует все машины, чтобы они были готовы к боевым задачам.

Между тем Испания передаст 100 бронемашин VAMTAC и 155-мм артиллерийские снаряды. Поставки техники начнутся уже в мае. Министр обороны Украины также сообщил, что Киев и Барселона договорились о дальнейшем сотрудничестве в вопросах наращивания производства украинских дронов.

