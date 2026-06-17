В США в пустыне сгорело 1,3 млн редких деревьев, но под землей обнаружили кое-что хорошее

Пока восстановить популяцию этих деревьев не удалось.

Когда в 2020 году пожар охватил 17 400 гектаров территории Сима-Доум в пустыне Мохаве, США, около 1,3 миллиона деревьев Джошуа сгорели. Ученые опасались, что ущерб затронул и подземные грибные сообщества, которые помогают поддерживать экосистемы пустыни, но все обернулось иначе, пишет LAist.

В ходе исследования ученые под руководством эколога-миколога из Калифорнийского университета в Риверсайде Сидни Глассман выяснили, что после пожара в Мохаве грибы начали процветать.

"Несмотря на то что одни организмы гибнут, всегда найдутся растения и микроорганизмы, которые воспользуются пожаром и по-настоящему расцветут после него. Так что не всё так мрачно", - заявила Глассман.

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Отмечается, что всего через две недели после локализации пожара ученые собрали образцы с выжженных и невыжженных участков вокруг вулканической структуры Сима-Доум. В этом районе находится один из самых густых лесов деревьев Джошуа в мире.

Команда собрала образцы почвы рядом с восточными деревьями Джошуа, чтобы оценить влияние пожара на грибные сообщества. Образцы были заморожены, подготовлены для извлечения ДНК, а затем секвенированы с целью определения присутствующих организмов.

В течение следующих трех лет исследователи пять раз возвращались на эти участки, уделяя особое внимание измерению количества симбиотических грибов и бактерий, обитающих в корнях деревьев Джошуа. Они обнаружили, что грибная система осталась в основном нетронутой.

"В данном случае выжили другие растения - например, кактусы, различные виды пустынных травянистых растений или другие юкки - и именно они поддерживали микробиологическое сообщество почвы", - отметила Глассман.

В издании объяснили, что грибы помогают растениям поглощать воду и питательные вещества из почвы, а также защищают их от патогенов и факторов стресса окружающей среды, таких как засуха. Ученые полагают, что грибные сети сохранили свою устойчивость отчасти благодаря редкости растительности в Мохаве, где деревья Джошуа растут на большом расстоянии друг от друга.

Глассман поделилась, что пока восстановить популяцию деревьев Джошуа не удалось. Она рассказала, что саженцы сталкиваются с множеством угроз, включая грызунов и повышение температуры.

"Сначала саженец должен начать расти и выжить. А когда он уже растет, ему обязательно нужны эти грибы, которые помогают ему переносить засуху и выживать", - заявила Глассман.

По прогнозам, к 2100 году деревья Джошуа могут лишиться до 80% своей среды обитания, если выбросы парниковых газов будут продолжать расти. На фоне опасений по поводу изменения климата эксперты отметили, что это исследование дало представление о том, как деревья могут пережить жизнь в более жарком мире.

Самая засушливая неполярная пустыня оказалась еще старше, чем считали ученые

Напомним, что ученые выяснили, что чилийская пустыня Атакама, которая является самой засушливой неполярной пустыней на Земле, могла возникнуть примерно 45 миллионов лет назад. Ранее исследователи считали, что пустыня сформировались около 10–20 миллионов лет назад.

Ученые отодвинули время возникновения экстремальной засушливости пустыни Атакама более чем на 20 миллионов лет назад после изучения того, как космические лучи взаимодействовали с горными породами в этом регионе. Они воспользовались методом, известным как датировка по экспозиции космогенных нуклидов.

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