Отстирать скатерть после визита гостей - та еще затея. Если знать пару секретов, как вывести даже старые пятна, то стирка больше не будет такой изнурительной.

Каждая хозяйка к приходу гостей и на праздники достает из шкафа скатерть. Этот предмет столового белья был едва ли не главным украшением стола у наших бабушек и мам. Ведь аксессуар не только скрывает огрехи мебели, но и создает праздничное настроение.

Когда-то скатерти украшали вышивкой, что поднимало их ценность в разы. Нельзя же выкинуть из-за пятна то, над чем днями, а то неделями упорно корпел. Сейчас же можно купить любую скатерть, но хозяйки все так же бережно к ним относятся, хотя отстирать ее после застолья порой не самая легкая задача.

УНИАН разбирался, как в домашних условиях вывести пятна на скатерти.

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Пятна на скатерти - чем вывести

Каждая хозяйка знает, что белая скатерть после праздников пестрит пятнами различного происхождения. Кто-то мог случайно уронить на стол еду и оставить жирное пятно, кто-то мог разлить вино или другой цветной напиток, а кто-то соусом капнул. К сожалению, не от всех загрязнений можно избавиться обычной стиркой.

Часто можно столкнуться с такой проблемой, как непонятные желтые пятна, которые даже после нескольких стирок не спешат исчезать. В этом случае не спешите выбрасывать столовое белье или бежать в магазин за новомодным дорогим средством.

Тогда чем вывести желтые пятна на скатерти? Для этого есть все необходимое на любой кухне.

Что понадобится:

обычная пищевая сода – 2 столовые ложки;

средство для мытья посуды - 1 столовая ложка;

вода – примерно столовая ложка. Если кашица будет слишком густая, то можно еще добавить воды.

Как вывести пятна на скатерти:

Смешиваем соду, моющее средство, воду и тщательно перемешиваем. Кашицу, которая получилась, наносим на загрязнение, от которого нужно избавиться. Далее берем губку для мытья посуды и аккуратно затираем пятно. После обработки стираем скатерть, как привыкли.

Если с первого раза не получится полностью избавиться от загрязнения, то процедуру можно повторить несколько раз.

Как избавиться от пятен, которые не отстирываются

Бывают загрязнения, от которых пытались избавиться годами, но они въелись в скатерть и держатся мертвой хваткой. Для этого случая также есть средство, которое можно сделать из того, что есть в каждой квартире.

Вам понадобится:

жидкость для мытья посуды – 1 столовая ложка;

перекись водорода – 3-4 столовые ложки;

сода – 2 столовые ложки.

Смешиваем все ингредиенты нашего "отбеливателя" и наносим на пятно. Оставляем на минут 15-20, после чего отправляем скатерть в стирку. Кстати, этот способ можно использовать на скатертях с принтом или из цветного материала. Будьте осторожны - если окрашивание некачественное, то скатерть полиняет.

Как отбелить белую скатерть от пятен – два легких способа

Белые скатерти, наверное, самый сложный случай, ведь на них видно абсолютно все, а после множества стирок она теряет свой прежний вид и цвет. К счастью, ее можно отбелить в домашних условиях без применения отбеливателя.

Можно замочить скатерть на ночь в растворе из теплой воды, обычной соды и 9-% уксуса. На утро просто постирайте столовое белье как обычно. Результат вас удивит – скатерть засияет белизной.

Кроме того, можно постирать ее в стиральной машинке, но вместо порошка в отделение насыпать соду с пакетиком разрыхлителя или же пакетиком лимонной кислоты.

Ранее УНИАН писал, как можно отбелить скатерть.

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