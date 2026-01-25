Благодаря этому лайфхаку вам не придется пользоваться точильным камнем.

Хозяйки, которые постоянно пользуются кухонной техникой, особенно блендерами, кофемолками и кухонными комбайнами, могут замечать, что со временем лезвия затупляются и уже не так хорошо перемалывают продукты. Узнайте, как лучше всего заточить лезвие, чтобы не обращаться к мастеру и не использовать точильный камень.

Чем можно заточить лезвие - самый простой вариант

Женщины, которые привыкли самостоятельно решать бытовые вопросы, скорее всего, понимают, как заточить лезвие блендера с помощью наждачной бумаги. Для этого нужно разобрать устройство, достать лезвия и аккуратно несколько раз провести режущей кромкой по бумаге под углом 35-40 градусов. Этот метод знаком многим еще со времен СССР, вместо наждачной бумаги может использоваться точильный камень и, в принципе, неплохо реанимировать лезвия.

Однако для девушки, которая будет сама пытаться восстановить остроту ножей, применение наждачной бумаги или камня - не самый лучший вариант. Как минимум потому, что существует более безопасный, но не менее эффективный способ.

Мало кто знает, что измельчение яичной скорлупы помогает заточить лезвия не хуже других приспособлений, а делать для этого практически ничего не нужно. Вам необходимо лишь сложить горсть сухой яичной скорлупы в чашу блендера, кухонного комбайна или кофемолки, закрыть крышкой и запустить процесс перемалывания продукта на 1 минуту. Затем крышку снять, порошок, который получился из скорлупы, выбросить, устройство промыть и высушить.

Естественно, поход к мастеру, который может качественно обслужить блендер, кофемолку или кухонный комбайн, достать ножи, промыть их, смазать и заточить - это идеальный вариант. Перемалывание скорлупы вряд ли заменит его, однако такого метода вполне хватит для того, чтобы устройство хорошо измельчало пищу еще какое-то время. В целом, повторять такой способ заточки можно постоянно, главное - класть в чашу только сухую скорлупу и тщательно чистить устройство после такой заточки.

