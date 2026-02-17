Эти приборы тратят электроэнергию впустую: их стоит вытягивать из розетки

Считаете, что выключенный телевизор или компьютер не потребляют энергию? Вы ошибаетесь.

Вы наверняка слышали об "энергетических вампирах" – приборах и электронике, которые потребляют ток, даже если они выключены. Этот феномен, называемый мощностью в режиме ожидания (standby power), может стать заметной статьей расходов.

По данным Министерства энергетики США, на долю режима ожидания приходится от 5% до 10% потребления электроэнергии в жилых домах, что обходится типичной семье примерно в 100 долларов в год. Учитывая это, CNET решило провести эксперимент. Купив за 12 долларов измеритель мощности (ваттметр), они замерили пассивное потребление почти каждого устройства в доме, чтобы выяснить, какая техника тратит больше всего энергии впустую и стоит ли выдергивать вилку из розетки.

Победитель может удивить – им оказался привычный гаджет в гостиной, который есть почти у каждого.

Видео дня

Как проходил тест

У эксперимента были ограничения: автор не смог проверить стиральную и сушильную машины, а также духовку из-за специфических розеток. Также не удалось замерить холодильник, так как его нельзя полностью обесточить, не выключая из сети. Тем не менее, он протестировал практически все остальные устройства в доме, включая уличные светодиодные ленты.

Главные подозреваемые по комнатам:

Домашний офис

Здесь находится самая энергозатратная техника. Кастомный настольный ПК в выключенном состоянии потребляет от 1,8 до 2 Вт, а в режиме сна – 3,1 Вт. Ноутбук Framework 16 (модель 2025 года) потребляет 0,5–1,3 Вт в выключенном состоянии и 1,9 Вт в режиме сна.

Удивил 60-дюймовый телевизор TCL, который показал 0 Вт. А вот маленький 18-дюймовый монитор HP Omen все же тянет "капельку" – 0,1 Вт. Умная колонка Echo Dot потребляет 1,7 Вт в режиме ожидания, а Nintendo Switch – 0,8 Вт (выключена) и 1,3 Вт (режим сна). Принтер Canon показал расход в 0,2 Вт. Приятно удивило, что зарядные устройства для телефонов и пылесоса вхолостую не потребляют ничего.

Гостиная

Второй телевизор (50-дюймовый RCA), несмотря на меньший размер, потребляет в пассиве 0,3 Вт. Консоль PlayStation 5 в выключенном состоянии потребляет мизерные 0,1 Вт, но в режиме покоя расход возрастает до 1,5 Вт.

Настоящим шоком стала ТВ-приставка (ресивер). Хотя у нее есть режимы "вкл/выкл", она никогда не выключается полностью из-за часов и функции записи (DVR). Она показала рекордные 19,9 Вт в выключенном состоянии! Это почти 174 кВт⋅ч в год, что при моих тарифах обходится в 28 долларов в год (около 800 гривен в год, согласно нашему тарифу) просто за то, что приставка включена в розетку.

Кухня и спальня

На кухне самым "прожорливым" электроприбором оказалась микроволновка (0,5 Вт). Кофеварка потребляет 0,3 Вт, аэрогриль – 0,2 Вт. Электрочайник и мобильная посудомоечная машина показали честные 0 Вт.

В спальне увлажнители, лампы и зарядки также не потребляли энергию в выключенном состоянии. Уличная светодиодная лента (15 метров) потребляет 1,2 Вт в пассивном режиме.

Ранее УНИАН сообщал, какой бойлер брать для квартиры и сколько он реально тянет света.

Вас также могут заинтересовать новости: