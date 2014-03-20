В Екатеринбурге в дома 50 тысяч жителей поступает вода с наркотиками

Об этом сообщила ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы областного Управления Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева.

"В воде превышена предельно допустимая концентрация трихлорэтилена. От потребления такой воды наркотического опьянения может и не произойти, но есть риск возникновения общей интоксикации организма, - пояснила она. - Поэтому мы рекомендуем отказаться от потребления этой воды до обнаружения источника загрязнения и устранения причин и последствий инцидента".

Она отметила, что превышение концентрации трихлорэтилена регистрируются как в исходной воде Верх- Исетского пруда, который является источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 53 тысяч жителей, так и в воде распределительной сети (эксплуатирует МУП "Водоканал").

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Роспотребнадзор организовал отбор проб воды из пруда, сточных вод и снега на берегу.

Выдано соответствующее предписание администрации Екатеринбурга. В отношении МУП "Водоканал" направлены в суд материалы об административном приостановлении производства, хранения, транспортировки и реализации питьевой воды.

Трихлорэтилен - мощное наркотическое средство. Эффект наступает быстро и заканчивается через 2-3 минуты. От других наркотических веществ отличается тем, что уже в небольших концентрациях в первой стадии наркоза вызывает сильную анальгезию.