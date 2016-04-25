В центре Киева прошел массовый бой подушками (фоторепортаж)

Об акции организаторы сообщили в интернете. Участники битвы собрались на Почтовой площади, после чего узнали точное место проведения флешмоба. В итоге битва состоялась возле памятника у основания Владимирской горки.

Никто из участников не пострадал. Подушки, котрыми были вооружены молодые люди, не уцелели. В воздухе и на земле на месте битвы оказалось множество перьев.

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По словам организаторов, цель ежегодной акции - "спустить большое количество накопившегося стресса за год, веселым и безопасным способом".