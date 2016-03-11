Громкая музыка в самолете довела до драки пять женщин

Инцидент произошел, когда лайнер летел из Балтимора в Лос-Анджелес, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. Причиной потасовки стала громкая музыка. Две девушки, которые, по словам очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения, решили послушать мелодию через динамик, а не наушники. Несколько пассажиров сделали им замечание и попросили выключить музыку, но дамы отказались и принялись размахивать плеером.

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После уговоров три пассажирки рейса подошли к девушкам, чтобы убедить их в том, что они мешают другим путешественникам, в результате чего завязалась драка. Пассажиры рейса отметили, что дамы таскали друг друга за волосы и кричали на попутчиков. После приземления в Лос-Анджелесе дебоширок арестовала полиция.

В феврале сообщалось, что стюардессы американской авиакомпании Delta Air Lines подрались во время полета из Лос-Анджелеса в Миннеаполис. Причиной потасовки бортпроводниц стало разногласие по поводу рабочего процесса во время полета.