Мексиканец послал своего пса до магазина за чипсами: что из этого получилось

Он послал чихуахуа за покупками на третий день изоляции, прикрепив к ошейнику деньги и записку для продавца.

Житель Мексики рассказал о способе, благодаря которому он получает продовольствие во время домашнего карантина.

Антонио Муньос утверждает, что во время эпидемии коронавирусной инфекции по магазинам ходит его собака породы чихуахуа. Он послал ее за покупками на третий день изоляции, прикрепив к ошейнику деньги и записку для продавца, сообщает издание Daily Mirror.

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«Пожалуйста, продайте моей собаке немного чипсов Cheetos. Нужны оранжевые, а не красные, те слишком острые. 20 долларов у нее на ошейнике. Внимание: будете обижать собачку - укусит», - написал он в записке.

По его словам, воспитанник немного нервничал, когда шел на задание, но опасения были напрасными. Вскоре чихуахуа вернулся из магазина с пакетиком чипсов в зубах, и Муньос получил свои чипсы, к тому же, правильного цвета.

Чихуахуа считаются самыми маленькими собаками в мире. Их рост составляет от 15 до 23 см, а вес не превышает трех кг.

Как сообщал ранее УНИАН, украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из китайского Уханя, потому что ей не позволяли взять с собой собаку, пожаловалась, что ее ситуация так и не разрешилась.

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