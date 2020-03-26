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Мексиканец послал своего пса до магазина за чипсами: что из этого получилось

17:44, 26 марта 2020
Курьёзы
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Мексиканец отправил своего пса в магазин с запиской / Фото: Antonio Muñoz

Антонио Муньос утверждает, что во время эпидемии коронавирусной инфекции по магазинам ходит его собака породы чихуахуа. Он послал ее за покупками на третий день изоляции, прикрепив к ошейнику деньги и записку для продавца, сообщает издание Daily Mirror.

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«Пожалуйста, продайте моей собаке немного чипсов Cheetos. Нужны оранжевые, а не красные, те слишком острые. 20 долларов у нее на ошейнике. Внимание: будете обижать собачку - укусит», - написал он в записке.

По его словам, воспитанник немного нервничал, когда шел на задание, но опасения были напрасными. Вскоре чихуахуа вернулся из магазина с пакетиком чипсов в зубах, и Муньос получил свои чипсы, к тому же, правильного цвета.

Собака выполнила задание хозяина / Фото: Antonio Muñoz

Чихуахуа считаются самыми маленькими собаками в мире. Их рост составляет от 15 до 23 см, а вес не превышает трех кг.

Как сообщал ранее УНИАН, украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из китайского Уханя, потому что ей не позволяли взять с собой собаку, пожаловалась, что ее ситуация так и не разрешилась.

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