Украинка, которая отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки, пожаловалась на безразличие

По словам девушки, у нее нет абсолютно никакой информации, об эвакуации ничего не слышно.

Украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из Китайского Уханя, потому что ей не позволяли взять с собой собаку, пожаловалась, что ее ситуация так и не разрешилась. Больше того, о ее истории все забыли.

Читайте такжеЕще шестеро украинцев захотели эвакуироваться из охваченного коронавирусом Китая

В своем Instagram девушка сообщила, что с 1 марта официально введен запрет на ввоз животных в Украину из Китая.

«Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего не слышно, ни о том, что нам делать дальше», - написала она.

«Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось бы и я в скоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой», - продолжила украинка.

Зинченко рассказала, что с продуктами питания, проблем у нее сейчас нет. Но есть проблемы с питьевой водой.

«Я не виновата в том, что одна единственная из людей, которых эвакуировали из Ухань, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи», - заключила она.

Напомним, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 2 марта ввела временный запрет на ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая. Под запрет попадают коты и собаки.

Как сообщал УНИАН, посольство Украины 20 февраля запретило Анастасии Зинченко забрать с собой собаку во время эвакуации их китайского города Ухань, несмотря на то, что она собрала все необходимые документы, которые там ранее требовали.

21 февраля президент Владимир Зеленский пообещал девушке, что найдет способ, как ее вернуть.