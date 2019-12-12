Немецкие супруги установили дома 350 рождественских елок
350 рождественских елок украсили супруги Сюзанна и Томас Еромин из немецкого города Ринтель в своем доме и установили мировой рекорд. Этим они побили свой прошлогодний рекорд — 316 деревьев.
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Об этом сообщает hromadske.
Награду семье вручили за наибольшее в мире количество рождественских елок в одном месте. Рекорд зафиксировал представитель Института рекордов Германии.
Готовиться к рекорду семья начала еще в сентябре. Деревья расставили по всему дому. Каждое имеет свой уникальный стиль. Для этого использовали 42 тысячи шариков и более 300 гирлянд.
На этом рекордсмены останавливаться не собираются и в 2020 году обещают, что елок станет больше.