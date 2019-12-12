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Немецкие супруги установили дома 350 рождественских елок

14:17, 12 декабря 2019
Курьёзы
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Рекордсмены обещают установить в следующем году еще больше елок / УНИАН

350 рождественских елок украсили супруги Сюзанна и Томас Еромин из немецкого города Ринтель в своем доме и установили мировой рекорд. Этим они побили свой прошлогодний рекорд — 316 деревьев.

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Об этом сообщает hromadske.

Награду семье вручили за наибольшее в мире количество рождественских елок в одном месте. Рекорд зафиксировал представитель Института рекордов Германии.

Готовиться к рекорду семья начала еще в сентябре. Деревья расставили по всему дому. Каждое имеет свой уникальный стиль. Для этого использовали 42 тысячи шариков и более 300 гирлянд.

На этом рекордсмены останавливаться не собираются и в 2020 году обещают, что елок станет больше.

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Теги: #елка#рекорд