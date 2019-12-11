Украли у детей праздник: в России из детсада украли украшенную детьми новогоднюю елку
10:31, 11 декабря 2019Русский міръ
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В процессе кражи вор еще и изрядно помял елку.
Иллюстрация / REUTERS
В российском Екатеринбурге неизвестный украл из детского сада елку, которую дети вместе дружно украсили к Новому году.
Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.
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Отмечается, что это произошло несмотря на то, что в детсаду есть и камеры видеонаблюдения, и сторож, который, видимо, спал и не увидел кражу.
К тому же, воруя елку, преступник еще и изрядно помял ее в процессе.
Представители детского сада обратились в полицию – они хотят, чтобы человека, который обворовал всех детей сада, наказали за его наглость.
Как сообщал УНИАН, в российской Самаре власть опозорилась перед горожанами, поздравив местных жителей С Новым 2015 годом".
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