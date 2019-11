HBO представила картонную коробку для уединенного просмотра сериалов (видео)

Американская телесеть HBO опубликовала рекламу The HBO Box – картонной коробки, в которой можно прятаться от соседей по комнате и смотреть сериалы.

В рекламном ролике отмечается, что HBO Box на 100% выполнена из картона, оснащена вырезами для ног, «множеством углов» и круглыми отверстиями для вентилляции. Для удобства пользователя внутри предусмотрена полка.

Коробка обеспечивает приватность и шумоизоляцию. Пока HBO Box анонсирована только в черном цветовом исполнении.

«Реклама» является частью кампании для студентов колледжей. Чтобы получить HBO Box, студентам нужно рассказать в Twitter, о том, зачем им коробка, проставив соответствующие хэштеги.

Hey college students! If you missed your chance to get your very own HBO Box, you'll get to try again tomorrow at noon Eastern. Tweet the 📦 + #HBOBoxChallenge + #giveaway tomorrow at 12!



NoPurNec. 18+/age of maj Ends 11/7/19. Rules: https://t.co/IrafUOjTuZpic.twitter.com/5s2T8tmLQk