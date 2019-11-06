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HBO представила картонную коробку для уединенного просмотра сериалов (видео)

08:59, 06 ноября 2019
Курьёзы
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HBO рекламирует картонную коробку / Скриншот - Youtube, HBO

Американская телесеть HBO опубликовала рекламу The HBO Box – картонной коробки, в которой можно прятаться от соседей по комнате и смотреть сериалы.

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В рекламном ролике отмечается, что HBO Box на 100% выполнена из картона, оснащена вырезами для ног, «множеством углов» и круглыми отверстиями для вентилляции. Для удобства пользователя внутри предусмотрена полка.

Коробка обеспечивает приватность и шумоизоляцию. Пока HBO Box анонсирована только в черном цветовом исполнении.

«Реклама» является частью кампании для студентов колледжей. Чтобы получить HBO Box, студентам нужно рассказать в Twitter, о том, зачем им коробка, проставив соответствующие хэштеги.

Ранее сообщалось, что британец с друзьями наладили бизнес по продаже кислорода.

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Теги: #сериалы#HBO