Продавцы воздуха: британец с друзьями наладили бизнес по продаже кислорода (видео)

На идее предприниматели уже заработали 35 тысяч долларов.

Сообразительный житель Великобритании Дорсет Лео Де Вотс с друзьями наладил продажу чистого кислорода, потому что свежий воздух в мире уже не норма, а товар, который продается.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Сегодня ветер дует с моря. Морской бриз будет нотой сердца. Воздух на пути сюда прошел сквозь леса – а это сильный фильтр. Я лежал себе на диване, по телеку как раз показывали, что людям в мире не хватает свежего воздуха. Я подумал, как мне повезло родиться здесь! А потом дошло: этим же можно делиться», – рассказал бизнесмен.

По его словам, на этой идее он уже заработал 35 тысяч долларов и планирует стать миллионером.

Отмечается, что вместе с друзьями британец основал «воздушную ферму» – эко-жилье. Теперь «раскручивают» свой товар в сети. Бизнесмен признается, что оборудование для измерения чистоты воздуха не использует – использует погоду. Если на улице хорошая погода, то можно идти «собирать» воздух в баночки. Цена каждого глотка – 100 долларов.

Клиенты британца – преимущественно состоятельные люди из Пекина. Китай, Индия, Тайланд – самые грязные страны мира.