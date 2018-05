Когда твой бывший женится: выражение лица экс-девушки принца Гарри на его свадьбе стало мемом

Когда девушка заняла свое место в часовне, присутствующие не могли не заметить ее печального взгляда.

Бывшая девушка принца Гарри Челси Дейви присутствовала на его свадьбе с актрисой Меган Маркл. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать невеселое выражение ее лица на свадебной церемонии.

Как напоминает Buzzfeed, принц встречался с Дейви около 9 лет назад. Отмечается, что когда девушка заняла свое место в часовне, присутствующие не могли не заметить печального выражения ее лица.

Пользователи сети, которые наблюдали за трансляцией, сочли ситуацию забавной. Отмечается также, что девушку пригласили на торжественную церемонию, но не на вечеринку после нее.

When your ex gets married and you’re at the wedding pic.twitter.com/yXZJWK1v9O — Caroline Moss (@socarolinesays) 19 мая 2018 г.

This really is an unfortunate photo. She looks like the scorned woman at the end of an episode of a soap opera.. staring and plotting.. whisky in hand... the regret.. the envy.. #RoyalWedding#ItShouldHaveBeenMe#chelseadavy#TheExpic.twitter.com/ICw1Fb5G5U — Just Me (@BusiPsych) 19 мая 2018 г.

Harry’s ex’s got invited to the wedding but not the after-party?



Man literally said, “come and watch my greatness, then go home”. pic.twitter.com/dWHSaicXj9 — Thor Odinson. (@OhioV1) 19 мая 2018 г.

Как сообщают СМИ, в свое время Дэйви сама бросила Гарри из-за ревности, обнаружив в его телефоне сообщения от поклонницы.

Накануне, 19 мая, в Виндзорском дворце состоялась торжественная церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.