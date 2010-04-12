Днепровская вода пришла в Крым

Главную насосную станцию Северо-Крымского канала запустили в понедельник в Джанкойском районе на севере полуострова.

С этой точки начинается принудительный подъем днепровской воды для поставки в отдаленные регионы крымской автономии, до этого она шла самотеком по рукотворному руслу канала, сообщила пресс-служба республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию.

"В 47-й раз днепровская вода придет в Крым и обеспечит 80% водопотребления полуострова", - заявил председатель рескомводхоза Александр ЛИЕВ.

Важным приход днепровской воды является для крымских аграриев, поскольку по климатическим показателям полуостров - зона недостаточного увлажнения. Около 90% воды для нужд орошения поступает по Северо-Крымскому каналу.

"Треть объёма крымской сельхозпродукции выращено при помощи мелиорации. В три с половиной раза увеличивается эффективность использование гектара крымской земли при применении орошения", - сказал ЛИЕВ.

В 2009 году в Крыму под поливом находились сельскохозяйственные культуры на площади 181,7 тыс. га. В 2010 году планируется орошение на 207 тыс. га.

"Работникам управлений водного хозяйства предстоит подать около миллиарда кубометров днепровской воды водопользователям полуострова", - заявил рескомводхоз.

25 марта открыли шлюз в главной части Северо-Крымского канала в Херсонской области.