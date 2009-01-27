Черноморский флот не нарушал соглашения с Украиной - МИД РФ

Базирование Черноморского флота России в Крыму на территории Украины регламентируется двусторонним соглашением от 1997 года, которое строго выполняется российской стороной, заявил РИА Новости источник в МИД РФ, комментируя критику представителя украинского внешнеполитического ведомства.

Директор первого территориального департамента МИД Украины Леонид Осаволюк заявил во вторник, что Россия не может в одностороннем порядке принимать решения о перевооружении базирующегося в Крыму Черноморского флота, а также обвинил представителей ЧФ в нарушении украинского законодательства и договорной базы.

"Черноморский флот строго выполняет положения базового соглашения от 1997 года, в котором четко регламентированы его действия", - сказал источник в МИД РФ.

Дипломат подчеркнул, что ЧФ строго соблюдает и внутреннее законодательство Украины. В то же время, по его словам, указы украинского президента не могут быть руководством к действию для российского военного флота.

По его словам, это в полной мере относится и к указу Виктора Ющенко о том, что российские корабли должны согласовывать выходы в море с Украиной.

"Это согласование носит уведомительный характер, а не разрешительный. То есть командование Черноморского флота уведомляет, например, украинскую сторону о выходе кораблей из Севастополя и пересечении границы, но не ждет разрешения со стороны Киева", - сказал российский дипломат.

Он считает некорректным заявление Осаволюка по поводу того, что якобы украинская сторона передала России меморандум о необходимости заблаговременной подготовки к выводу ЧФ в 2017 году. Представитель МИД Украины даже высказал мнение, что такая подготовка займет пять-шесть лет, и поэтому начинать подготовку к выводу нужно уже сейчас.

"Украинские коллеги могут вносить свои предложения, решение по которым после переговоров и обсуждений может быть принято или не принято. Но говорить в данном случае о некоем меморандуме, на котором Россия должна поставить свою подпись, нельзя", - сказал российский дипломат.

Комментируя заявление Осаволюка о перевооружении Черноморского флота, бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов заявил РИА Новости, что по соглашению от 1997 года российский флот в Крыму может иметь до 25 тысяч личного состава и до 100 единиц кораблей и судов. "И в том, и другом случае у нас большой резерв", - сказал адмирал.

Он подчеркнул, что уведомительный характер согласования действует и в этом случае.

"Если Россия захочет заменить на ротационной основе и в пределах оговоренной численности корабль и судно, то необходимо поставить в известность об этом Киев. Но не ждать от него разрешения", - заявил Комоедов.

Другой бывший командующий ЧФ адмирал Виктор Кравченко также подчеркнул РИА Новости, что базовое соглашение от 1997 года не ограничивает замену кораблей и судов в приделах обозначенной квоты.

"Естественно, что за 20 лет корабли стареют, и на смену старым должны приходить новые", - заявил адмирал.

Осаволюк заявил во вторник в Киеве, что Россия не может в одностороннем порядке принимать решения о перевооружении Черноморского флота, который базируется на Украине.

"Самостоятельно в одностороннем порядке РФ не имеет права заменить или дополнить каким-либо кораблем или каким-либо другим видом вооружения ту часть ЧФ, которая базируется на территории Украины", - сказал представитель украинского МИД. При этом, по его словам, Украина готова рассматривать вопрос об осуществлении замены вооружений ЧФ РФ на территории Украины при выполнении двух условий: заключении специального соглашения о замене таких вооружений, а также двустороннего соглашения о действиях ЧФ РФ в кризисных ситуациях.

Кроме того, Осаволюк обвинил представителей Черноморского флота РФ, базирующегося в Крыму, в нарушении украинского законодательства и договорной базы.

"Мы должны констатировать, что в последнее время чрезвычайно усиливается динамика роста грубого и сознательного игнорирования Черноморским флотом как двусторонних соглашений, заключенных еще в 1997 году, так и законодательства Украины", - сказал представитель МИД Украины. По его словам, это, в первую очередь, касается бесконтрольного пересечения государственной границы силами и средствами Черноморского флота, бесконтрольного передвижения по территории Украины, а также участия ЧФ РФ в военных конфликтах.