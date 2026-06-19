После ранения нашел себя в музыке: ветеран из 'Титановых' зачитает рэп на 'Караоке на майдане'

Любимое народное шоу вернулось с чрезвычайно важной миссией.

В это воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ зрители увидят новый выпуск легендарного шоу "Караоке на майдане", посвященный Дню отца. На сцене будут царить праздничная атмосфера, музыка и искренние эмоции, а особенным моментом выпуска станет выступление ветерана реабилитационного центра "Титановые" Алексея Чеботарева.

После тяжелого ранения, ампутации и длительного восстановления Алексей открыл для себя творчество и уже делает первые шаги в рэп-музыке. В шоу "Караоке на майдане" он представит авторский трек, посвященный центру "Титановые", который помог ему вернуться к активной жизни и поверить в собственные силы.

Напомним, телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" вернули любимое народное шоу с важнейшей миссией – поддержать ветеранов центра.

Видео дня

"Мы собираем средства на титановые имплантаты. Наш реабилитационный центр занимается сложными протезами для людей с очень короткими ампутациями, когда нет возможности протезироваться обычным методом. И я благодарю всю команду, потому что они поставили меня на ноги", – рассказывает Алексей Чеботарев.

Праздничный выпуск не обошёлся и без особых гостей. Символично, что именно ко Дню отца на съёмочную площадку заглянул Игорь Кондратюк, которого зрители уже много лет называют главным "отцом" украинского караоке. Его появление стало настоящим сюрпризом для зрителей и подарило шоу еще больше ярких эмоций.

Между Игорем Кондратюком и ведущим ХАСом даже развернулось неожиданное противостояние. Для пари каждый из них выбрал по двое участников, а победу должен был одержать тот, чьи фавориты покажут лучший результат на сцене.

Условия были более чем интригующими. Если бы победил ХАС, Игорь Кондратюк должен был бы прочитать рэп на сцене "Караоке на майдане". Если же победа досталась бы Игорю Васильевичу, ХАС обязывался провести один из следующих летних выпусков в знаменитой шубе Игоря Васильевича.

Кто победил в необычном баттле, увидят ли зрители Игоря Кондратюка в роли рэпера и какие еще сюрпризы подготовило легендарное "Караоке на майдане" – узнайте уже в это воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ.

Вас также могут заинтересовать новости: