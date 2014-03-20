32-й Sport Life открыт в Киеве! Запланировано открытие в нем аква- и лаунж-зоны.

В новом фитнес-клубе Sport Life – самый большой тренажерный зал, аналогов которому нет во всей Украине!

Спорткомплекс разместился на 3-х этажах торгового центра «Мармелад».

Общая площадь в 7 500 кв.м. позволяет принять до 20 000 клиентов. В клубе представлены 5 зон тренажерного зала, общей площадью 2 000 кв.м – это самый большой тренажерный зал Украины, аналогов которому нет во всей стране. Все зоны оснащены самым ультрасовременным оборудованием от ведущих мировых производителей: TechnoGym, Star Trac, Precor, LifeFitness.

В просторных залах для групповых программ (а их в клубе 4) проводится более 350 видов аэробных занятий, йоги, танцев пилатеса.

Отдельной изюминкой клуба является наличие бокс-клуба с профессиональным боксерским рингом и татами для единоборств.

Также запланировано открытие аква- и лаунж-зоны.

На территории клуба работает Детская Академия фитнеса с развивающими и обучающими программами для детей от 3-х до 14-ти лет.

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

www.sportlife.ua

(044) 222 4 222