Львов, совсем другая Украина...

Говорят, что Львов приходит упадок, и это, к сожалению, – правда. Мы действительно не смогли сохранить старый, седой и одинокий Львов таким, каким он был... Но я не о том, как бедствует Львов. А совсем о другом. О том, что даже в таком состоянии Львов - это совсем другая ступень культуры. Это – другая Украина, это то, что не стыдно показать людям. Это - бедность украинских регионов, но отнюдь не провинция. Недавно побывала в городе своей студенческой юности. Все почти как раньше, но с фирменного поезда вместо “Прощания славянки” меня встретила мелодия “Червоної калини”. От Привокзальной, мимо церкви святой Эльжбеты к центру можно пройти пешком, а можно проехать на трамвае.

В тот день был праздник - львовяне в вышиванках едут в церковь, аккуратно крестятся, завидев костел или греко-католический храм. А я выхожу в центре... Прохожу пирожковую, куда забегала перекусить студенткой, сейчас не могу побаловать себя таким количеством углеводов. Иду в кондитерскую, известную , - нет, не на весь Львов, на всю Европу. Потому что все иностранцы, которые живут в гостинице “Жорж", утром чуть ли не с самого открытия стоят под ее дверьми. Такого количества сладостей и овощных запеканок я не видела в кафе ни Вены, ни Цюриха, мои подруги добавляют, что такого не видели также в Париже и Каталонии. Эти королевские сладости, по моим подсчетам, втрое дешевле и несравнимо вкуснее, чем в столице. “Все места заняты, - безнадежным тоном сообщает моя подруга. - Народ здесь сидит долго, пошли в какую-нибудь другую кондитерскую”. Мы идем, по пути вспоминая смешные анекдоты о львовском характере и манере общения. По дороге заходим в стоковый магазин всемирно известной кампании по производству женских костюмов. Разглядываю костюмы с лейбами “Сделано в Великобритании” и радуюсь, что не вся британская одежда сделана в Китае, а кое-что и во Львове. В другой кондитерской у антикварного зеркала поправляю прическу, беру пару черешенок из старинной вазы и заказываю сладости “ручной работы”. У меня впереди интересный день. Во Львове как в никаком другом городе хорошо “потребляется искусство”. Нужно успеть во всевозможных интересные места. В памяти появляются события, связанные со Львовом, здесь состоялся первый театральный фестиваль “Золотой Лев”, здесь основан ставший традицией форум издателей, здесь родился театр Леся Курбаса, который был лучшей творческой театральной лабораторией Украины.

На первом курсе 19 декабря - на Николая - я нашла под подушкой подарок. Загадочно улыбаясь, подруги сказали мне, что в этот день святой Николай делает хорошим людям подарки. С того дня 19 декабря все друзья на святого Николая получают подарки, но он передает их меня через меня. Я не знаю, как объяснить что такое Львов... Это хорошие салфетки и вкусный суп даже в худших общежитийских условиях. Это театральный фестиваль и концерт Башмета, на который студенты могут попасть просто так. Львов - это опрятные монахини, которых можно остановить на улице, и они дадут ответ на все вопросы. Львов - это не “стопроцентная” родина, потому что каждый полуроссиянин, да и даже восточный украинец, чувствовал бы себя здесь ну приблизительно как негры в современной Америке. Львов - это любовь, как не проходит с годами. Это память о студенчестве, бесшабашном, но музыкальном и художественном. А еще это первое знакомство с Европой. Потому что Львов, как никакой другой город, демонстрирует, что Украина - часть этого континента не только географически, но и культурно.

К нам подошла официантка: “Пані не змерзла? Може, принести коц (плед)?”

- Спасибо, да. И две кофе, пожалуйста...

Как хорошо, только здесь можно не уточнять, что кофе не должен быть растворимым. Потому что это Львов...

Ольга Трофимчук