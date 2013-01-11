На трассе Донецк-Мариуполь произошло смертельное ДТП с участием милиционера (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в настоящее время установлено, что утром на трассе Донецк-Мариуполь (на территории Ильичевского района города) столкнулись автомобили марки «Шевроле Авео», за рулем которого находилась следователь милиции, и ВАЗ-2107 под управлением жителя Володарского района.

В результате аварии 56-летний водитель ВАЗа получил многочисленные телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой медицинской помощи.

Данные по факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего). Прокуратурой Мариуполя проводятся первоочередные следственные действия, назначены медицинские исследования.