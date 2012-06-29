Выборы-2012: между борьбой «за все хорошее» и идеологическим раздольем

Через месяц стартует парламентская кампания, с которой связывают свои надежды и власть, и оппозиция. Первая постарается укрепить свои позиции, вторая – вернувшись к власти, создать неприятности Виктору Януковичу. При этом следует отметить, что парадигма избирательной кампании не предполагает идеологического противостояния, она будет заточена под битву Добра и Зла.



Каждому из 30 с лишним миллионов украинских избирателей предстоит 28 октября самому определяться, за кого отдавать свой голос в партийном и индивидуальном зачетах. Поскольку социологи еще год назад констатировали серьезную политическую апатию украинцев, все партии, претендующие на преодоление 5-процентного барьера, запустят мобилизирующие технологии. При необходимости подтянутся и кандидаты-мажоритарщики: схватки «крепких хозяйственников» в глубинке обещают проходить в формате «боев без правил».



Уже сегодня очевидно, что основная борьба развернется между Партией регионов, пытающейся убедить избирателя в неизбежности «пакращення», и оппозиционерами, стремящимися доказать, что они способны лучше управлять страной. Черно-белая кампания представляется выгодной и «регионалам», и ставшей пристанищем для оппозиционеров «Батькивщине», что может создать определенные проблемы для Виталия Кличко. Тот осторожно использует образ «третьей силы», хотя ближайшей осенью прогнозируется повышенный спрос на зубодробительные политические решения. Подкрадывается к 5-процентной отметке Наталья Королевская, похоже, не знающая, что такое дефицит средств на предвыборную агитацию. Олегу Тягнибоку и «Свободе» придется приложить немало усилий, чтобы в западноукраинских областях и в центре страны заполучить необходимые голоса.



Не приходится сомневаться, что ближайшие несколько месяцев будут переполнены попытками украинских политиков доказать, что они достойны сохранения им депутатских мандатов, возвращения под купол или начала карьеры парламентария. Будем откровенны: несколько лет украинский политикум варится в собственном соку, будучи практически лишен притока свежей крови. Отсюда и реанимация «героев вчерашних дней», и «депутатская тушенка», и другие гримасы демократии по-украински. Чем сильнее обновится корпус законодателей, тем больше шансов, что парламентаризм даже в нынешних неблагоприятных условиях сможет громче заявить о себе.



Парламентарии седьмого созыва получат неожиданный бонус: они смогут провести идеологическую перестройку на фоне острого дефицита идеологических партийных проектов в Украине. Даже те, кто смакует украинскую политику, вряд ли рискнут утверждать, что борьба между властью и оппозицией сегодня имеет какую-то идеологическую основу. На наличие внятных политических матриц в своей работе могут претендовать разве что коммунисты и ВО «Свобода», хотя последняя все чаще вынуждена действовать так, словно остается под маркой Социал-национальной партии. Остальные действуют, исходя из незабвенного принципа «За все хорошее».



Поэтому перед победителями парламентской гонки как в командном, так и в индивидуальном зачете (предвыборная кампания серьезно расширит политический кругозор многих одномандатников) открывается широчайшее поле для возможностей.



Хочешь – строй христианско-демократическую партию, которая может быть разумной альтернативой радикалам. Судя по всему, ХДС Давида Жвании вряд ли будет реализован в качестве внятного партийного проекта, да и просто любопытно, может ли быть реализована подобная идея в стране, где церковь является лидером доверия среди граждан.



Хочешь – займись настоящим либерализмом по следам Виктора Пинзеныка. Бывшего лидера «Реформ и порядка» можно привлечь в качестве консультанта по вопросам идеологии, а «звезды» ПРП найдут себе пристанище в идеологически всеядной «Батькивщине». Такому проекту не помешали бы финансовые инъекции со стороны крупного национального бизнеса в обмен на формирование положительного образа.



Еще один вариант, вполне пригодный для реализации – реанимация социал-демократической идеи, с которой в нашей стране обошлись по принципу «поматросил – и бросил». Между тем условия для подъема левоцентристской идеологии весьма благоприятные.



Для наполнения реальным смыслом партийной жизни нужно немного: финансовые и организационные ресурсы, адекватность которых можно будет проверить во время избирательной кампании, и готовность не жить в политическом процессе исключительно сиюминутной выгодой. Реально ли это? Ответ мы получим в ближайшие полгода – год.



Евгений Магда