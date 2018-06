У Рэя Брэдбери выходят две неизданные ранние новеллы

Прославленный американский фантаст Рэй Брэдбери собирается выпустить в сентябре новую книгу под названием "Отныне и вовеки веков" (Now and Forever), сообщает The New York Times.

Это будет сборник, состоящий из двух ранее не публиковавшихся новелл: "Левиафан 99" (Leviathan `99) и "Где-то играет оркестр" (Somewhere a Band is Playing).

"Левиафана" Брэдбери задумал в пятидесятые годы - изначально он должен был стать сценарием для радиопередачи. По ходу действия главный герой, Ишмаэль Джонс (Ishmael Jones), преследуя слепого капитана "самого большого на свете космического корабля", гоняется за белой кометой. Сам автор считает этот текст своего рода "Моби Диком в космосе".

"Где-то играет оркестр" - история о том, как репортер, спрыгнув с поезда, оказывается в странном городе, где никто не умирает и никто не рождается, - был задуман как сценарий для фильма с Кэтрин Хепберн, замечательной американской актрисой, которая произвела на Брэдбери большое впечатление в фильме "Лето" (Summertime, 1952).

"Я работал над этим текстом много лет, потому что я познакомился с Кэтрин Хепберн, и надеялся, что смогу все закончить и вручить ей, чтобы она сделала из этого фильм. Но время ушло", - признался журналистам Брэдбери.

22 августа классику фантастического жанра исполнилось 87 лет.

РИА "Новости"