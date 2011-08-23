24 августа. День рождения украинского железнопуза

Празднование очередной годовщины независимости Украины все больше напоминает удельный советский праздник. В том смысле, что когда в СССР дела пошли хуже, количество праздников и напыщенность их отмечания выросли в геометрической прогрессии. Самый яркий пример - 9 мая, которое до 1965 года никто не отмечал. И тем более не праздновал. Потому что были еще живы настоящие фронтовики, которые за такое кощунство могли партийному начальству и морду набить. Нацистам били, так и коммунистов бы не испугались. Но время брало свое, и переписывание истории Второй мировой стало основным идеологическим трендом СССР, а в дальнейшем и современной России.

Добивание и расчленение СССР наиболее ловкими коммунистами и комсомольцами происходило по принципу, по которому режут безнадежно обессилевшую корову. Ни молока, ни приплода уже не даст –нужно пустить хоть на мясо, потому что дохлятину придется просто закопать. Потому это в значительной мере – посткоммунистический праздник, ведь независимость Украины обеспечила неограниченный доступ к государственным ресурсам не только номенклатуре, а ее детям и внукам. А нашим детям и внукам она дала возможность осуществить мечту родителей – вволю петь колядки и гаївки без риска быть обвиненными в украинском буржуазном национализме. Пока что.

Уния коммунистов, бандитов и интеллигенции в 90-х предусматривала пропорциональный раздел политической говядины, и где-то так оно и произошло. Но со временем, когда выяснилось, что интеллигенция уже никого, кроме самих себя, не представляет, ее долю раздерибанили, а самих высокодуховных акционеров перевели в миноритарных. О коллаборационизме такого рода уже написано достаточно много, но стоит еще заметить, что так же, как через коммунистов («группа 239») действовала Россия, через интеллигенцию евроатлантический Запад продвигал свои геополитические интересы. В конкурентной стратегии против Украины эти Восток и Запад были вместе. Разрушалась армия и конкурентоспособные предприятия, убивалось собственное производство и рвались торговые сети.

Новейшая история Украины – не какое-то там досадное восточноевропейское исключение, хотя в политике мы наделали тех же социал-демократических глупостей, что и Центральная Рада в 1918-ом, и «винниченковщину» как диагноз никто не отменял. А именно Винниченко, который в то же время сговаривался с большевиками, Скоропадским и Петлюрой, с известными последствиями, можно назвать отцом «многовекторности». В диссидентские времена я много общался с польской «Солидарностью», и динамика ее создания, триумфа и упадка была на удивление похожа на нашу историю Народного руха. Только наше значительно скромнее - не было такой поддержки церкви, не привели к власти своего президента. Может оно и к лучшему вышло, потому что, например, в Грузии тогда выбрали интеллигентного Гамсахурдиа. И закончилось все для него и для страны плохо.

Общественные ожидания революционного чуда всегда опираются на тоталитарный миф о неисчерпаемости имеющихся государственных ресурсов, непритязательности людей и «особом пути развития». Потом выясняется, что в «закромах» - дуля, люди хотят много получать и мало работать, а с выбором «особого пути» опоздали лет на двести, потому что мир больше не ходит пешком по большакам, а летает на джетах.

В тактическом измерении, глядя на событии 20-летней давности, сейчас легко находим виновных в том, почему в начале после первых фанфар все в Украине пошло «не так». Но везде в Восточной Европе пошло «не так». Над единственным фактором, который мог сказать свое весомое иное слово, а именно – над украинской армией, так «поработал» весь мир, что она в результате представляет угрозу лишь для самой себя.

Разница в том, что политики Восточной Европы оказались более смелыми и провели «шоковую терапию» за пару лет в своих странах. Они пожертвовали собственной политической карьерой, но сделали то, что должны были. Наши же лидеры вели себя, как пожилые проститутки, любой ценой пытаясь понравиться электорату и перебрасывая все непопулярное «на потом».

Ну вот и пришло это время, которое «потом». Западу поднадоело давать деньги династиям политических мошенников. Это Западная Германия вложила в декоммунизацию Восточной уже два триллиона долларов, но то ж свои, и по крайней мере видно, куда деньги деваются. Парадигма теперешнего праздника – через двадцать лет нас ожидает то, что нужно было сделать через два после независимости.

В известном цикле романов о Гарри Поттера есть такое фантастическое существо, называется - «украинский железнопуз». Оно очень хорошо иллюстрирует наш статус, реальные возможности и неадекватное политическое поведение. Украинский железнопуз – это дракон родом из Украины. Это серый великан с длиннющими когтями и темно-красными глазами, правда, грязноватый, достаточно измученный и искалеченный. Из всех драконов это крупнейший, его вес достигает шести тон. Иногда глаза для маскировки становятся такого же серо-металлического цвета. Украинский железнопуз – увалень и более медленный в полете, чем другие драконы, однако крайне опасный, потому что дышит огнем, как Чернобыль, и способен раздавить все, на что приземляется. По версии Джоан Роулинг, украинские волшебники с 1799 года, с тех пор, как дракон потопил какой-то пустой парусник на Черном море, держат их под контролем. Дракона дрессировали, тыча ему в морду раскаленными мечами, в то же время звоня в колокольчики, чтобы выработать условный рефлекс послушания.

Нашего родного железнопуза гоблины держали на цепи, чтобы он охранял казну одной волшебной стервы, но бравые заговорщики-волшебники во главе с Гарри Поттером разбили цепи, которым был прикован дракон, и сбежали на нем верхом в безопасное место. Дракон этих героев даже не заметил.

Очень похоже на нынешнюю геополитическую миссию Украины – быть прикованной долговыми цепями на входе в российскую углеводную казну, чтобы Украина случайно не драпанула в Европу преждевременно. А когда придет время казну грабить, тогда нас от кандалов освободят.

Украинский железнопуз в книжке Джоан Роулинг, едва освободившись, поступил очень по-украински – улетел подальше от сокровищ. Потому что хотел просто воды попить, так его сильно сушило. Выбрал свободу. Сокровищами воспользовались другие. Может, когда нас в который раз освободят, мы что-то с собой прихватим? Или опять будем утешаться чистой независимостью, а деньги, как водится, разгребут заморские волшебники с местными гоблинами?

Олег Покальчук