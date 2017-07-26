Минфин хочет запустить единый налоговый счет с июля 2018 года

Единый налоговый счет должен заработать с лета следующего года. Это предусматривает законопроект, подготовленный Министерством финансов. Об этом сообщает «Экономическая правда», ссылаясь на копию законопроекта.

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Единый счет - это открытый по собственному желанию плательщика в казначействе счет, через который он сможет платить налоги (гасить налоговый долг) и ЕСВ.

Единый налоговый счет не будет использоваться для уплаты налога на добавленную стоимость и акциза по реализации топлива, поскольку эти налоги уплачиваются через системы электронного администрирования (СЕА). Плательщик сможет перечислять средства с единого счета на счета в СЕА.

Открытие единого счета будет происходить так: плательщик сообщает ДФС о своем желании открыть счет, ДФС направляет соответствующее сообщение казначейству, затем информация об открытии счета и его реквизиты отображается в электронном кабинете налогоплательщика. Платить налоги плательщик также будет через электронный кабинет.

Закрытие счета возможно в двух случаях: по собственному желанию плательщика или принудительно ДФС в случае прекращения юридического лица.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, а единые налоговые счета заработают не позднее 1 июля следующего года.