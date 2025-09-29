ЕС при этом пытается найти баланс сдерживания с российским руководством, чтобы избежать полномасштабного конфликта.

Провокации российского лидера Владимира Путина и отстранённость президента США Дональда Трампа вынуждают Европейский Союз к радикальной трансформации. Как пишет Politico, саммит лидеров ЕС в среду продемонстрирует убедительные доказательства того, что блока, каким он был прежде, больше нет.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала на беспрецедентном обсуждении на саммите военного потенциала ЕС. Среди предлагаемых вариантов — создание "стены беспилотников" — системы, которая будет обнаруживать, отслеживать и сбивать беспилотники, а также проекты, обеспечивающие быстрое противодействие самолётам, вторгающимся в европейское небо.

"Поднятие истребителей по тревоге — это работа НАТО", — заявил высокопоставленный представитель ЕС. Задача ЕС — быть готовым занять позицию, необходимую для реагирования, — повысить нашу боеготовность и иметь инструменты для реагирования на угрозы в случае необходимости, укрепляя общие инструменты и возможности перед лицом общей угрозы.

Однако, как отмечается в статье, важной задачей для ЕС будет договориться о главном: не делать ничего, что повышает вероятность полномасштабной войны, и найти баланс сдерживания с российским руководством, который позволит эффективно управлять подобными инцидентами, не допуская их перерастания в кризис или потенциально в конфликт.

"В частном порядке правительственные чиновники выражали обеспокоенность перспективой "момента Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация грозит втянуть континент в конфликт, подобный убийству эрцгерцога в 1914 году, спровоцировавшем Первую мировую войну".

Готовность к расходам

Если основы обороны будут согласованы, возникнет вопрос о том, как оплачивать то, что необходимо в будущем. Превращение ЕС в эффективную мировую державу требует денег, и не все столицы согласны с тем, сколько следует тратить, не говоря уже о том, на что, отмечает Politico.

Хотя даже дружественные Кремлю страны, Венгрия и Словакия, приветствовали дополнительные средства на вооружение, обучение и технику как стимул для своей экономики, другие, такие как Испания, преуменьшают риск войны, пытаясь защитить свои и без того напряженные бюджеты. Нидерланды, Швеция и Германия постоянно обеспокоены дополнительными заимствованиями для финансирования военного перевооружения и помощи Украине.

"Это сложный баланс, потому что не хочется запугивать людей, но нужно, чтобы лидеры осознавали риски настолько, чтобы воспринимать их всерьёз", — сказал дипломат, участвовавший в европейских дискуссиях.

Агрессия России против ЕС

В последние недели Россия начала вести себя значительно наглее по отношению к странам НАТО, что вылилось в частности в серию провокаций с дронами и российскими самолетами над европейскими странами.

Между тем обозреватели предупреждают, что Путин может доиграться с этими провокациями. Хотя его целью является немного попугать Запад и заставить его тратить деньги на собственную оборону, а не на помощь Украине, эти провокации создают риск случайной эскалации и незапланированного конфликта.

