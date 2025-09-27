Путин не любит лишний раз рисковать, но после визита в Китай он заметно обнаглел.

Развернутая Кремлем гибридная война против Европы, включающая нарушение воздушного пространства дронами и самолетами, а также кибератаки и прямые диверсии, парадоксально и помогает России, и грозит ей нежелательными последствиями. Об этом говорится в публикации американского вещателя CNN.

Отмечается, что распространение ощущения хаоса и уязвимости в Европе усиливает аргументы как сторонников уступок Путину, так и "ястребов", которые призывают к более решительному ответу на действия России.

С одной стороны внимание европейских лидеров действительно отвлекается на вопросы безопасности их собственных стран, и фронт в Украине как бы отодвигается на второй план. Теперь европейцам надо придумать, как поступить с российскими дронами - тратить "золотые" ракеты для сбивания "фанерных" беспилотников, или игнорировать эти провокации, поскольку пока от них нет прямого вреда.

А кроме дронов еще надо как-то реагировать на кибератаки и диверсии.

Однако и для Кремля не все так прекрасно. Во-первых, нанятые на аутсорс диверсанты в любой момент могут пересечь границы приемлемого и, например, убить мирных жителей в стране НАТО.

Во-вторых, теперь постоянно существует риск, что какое-то сугубо криминальное событие в странах НАТО могут записать на счет России.

В-третьих, большие риски связаны с непредсказуемым поведением президента США Дональда Трампа, который может как игнорировать выходки россиян, так и отреагировать на них уж слишком чрезмерно.

Все три опасности означают высокий риск спонтанного возникновения крупного конфликта между Россией и НАТО. Как пишет CNN, эти риски точно не по вкусу Владимиру Путину. Он и в Украину-то вторгался лишь после того, как его заверили, что украинцы будут встречать захватчиков цветами.

И все же Россия, очевидно, готова мириться с этими рисками, поскольку провокации продолжаются. Автор публикации обратил внимание, что Москва начала эскалировать гибридную агрессию против Европы только после очень дружественного визита Путина в Китай.

"Эти гибридные атаки - намеренно или по стечению обстоятельств - навязывают рядовым европейцам ощущение цены за постоянную поддержку Украины их правительствами. За последний месяц Европа получила новый набор дорогих забот, для которых нет простого виновника или дешевого решения", - пишет CNN.

Российская гибридная война в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, уже в течение нескольких лет российское шпионское судно "Янтарь", прикрываясь формальным статусом гражданского судна, картографирует систему подводных кабелей, соединяющих разные страны Европы и вообще весь континент с Северной Америкой. Считается, что в случае необходимости Россия сможет перерезать все эти кабели.

На фоне последних российских провокаций с дронами, самолетами и диверсантами немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не находится в мире. Он отметил, что новые вызовы являются проблемой не только государства, но и бизнеса.

