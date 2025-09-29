Экс-глава MI5 заявила, что предыдущие правительства ошибались, полагая, что послераспада СССР Россия может стать партнером Запада.

Великобритания, возможно, уже находится в состоянии войны с Россией, считает бывшая глава MI5 Элиза Маннингхэм-Буллер, возглавлявшая Службу безопасности с 2002 по 2007 год.

"Это война другого рода, но враждебность, кибератаки, физические нападения, разведывательная деятельность носят широкий характер", - цитирует ее The Telegraph.

Маннингхэм-Буллер заявила, что Владимир Путин перешел к позиции постоянной враждебности по отношению к Западу после вторжения в Украину три года назад и занимается саботажем и сбором разведывательной информации, а также нападает на людей в Великобритании.

Видео дня

Она также высказала мнение, что предыдущие правительства ошибались, полагая, что Россия может присоединиться к клубу западных демократий.

"Мы все надеялись, что после распада Советского Союза у нас появится потенциальный партнер. Это была одна из причин, по которой Путин был с нами на саммите G8 в 2005 году. Я встретилась с ним, когда он вернулся в Лондон. Но на самом деле мы ошибались, потому что Россия крайне враждебно настроена по отношению к Западу", - подчеркнула она.

Россия и Европа

Как писал УНИАН, после поездки в Китай в начале сентября Путин стал заметно наглее и начал серию провокаций против стран НАТО. Однако такое поведение может вылезти России боком, ведь резко возрастает риск случайной эскалации и начала прямого конфликта.

Провокации Путина вынуждают Европейский Союз к радикальной трансформации в военную державу. Однако, как пишет Politico, важной задачей для ЕС будет договориться о главном: не делать ничего, что повышает вероятность полномасштабной войны.

Европейские чиновники боятся "момента Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация грозит втянуть континент в конфликт, подобный убийству эрцгерцога в 1914 году, спровоцировавшем Первую мировую войну.

Вас также могут заинтересовать новости: