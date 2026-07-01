Сенат США после встречи с Зеленским поддержал законопроект о санкциях против России

Президент Зеленский прокомментировал результаты голосования.

Сенат США 28 июля поддержал законопроект Линдси Грэма, который предусматривает санкции против России и Ирана. Решение было принято всего через несколько часов после похорон Грэма в Вашингтоне и вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии, пишет CNN.

Голосование завершилось со счетом 86-12. Руководство Сената надеется достичь соглашения между всеми 100 сенаторами, чтобы пакет был быстро принят до начала августовских каникул в Сенате. В то же время любой сенатор может возразить и замедлить процесс.

Президента Зеленского пригласили наблюдать за частью голосования из галереи Сената. Он аплодировал сенаторам и сказал: "Спасибо". Несколько сенаторов, в том числе сенатор-республиканец Стив Дейнс и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, поаплодировали ему в ответ.

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В то же время некоторые сенаторы по-прежнему настроены скептически, в том числе некоторые республиканцы с изоляционистскими взглядами и ряд демократов, которые обеспокоены предоставлением администрации дополнительных полномочий в отношении тарифов.

Санкции. в частности, предусматривают введение пошлин в размере до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и природного газа, включая Индию и Китай, с исключениями для некоторых стран, стремящихся снизить свою зависимость от российских энергоносителей.

Голосование в Сенате также прокомментировал президент Зеленский

"Символично, что именно сегодня, в день прощания с сенатором Линдси Грэмом, в Сенате состоялось процедурное голосование за законопроект по санкциям против России, над которым он так много работал. Было честью присутствовать при подсчете голосов – 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и точно шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал", - написал он.

Он также рассказал, что у него состоялась большая встреча с представителями обеих партий Сената – присутствовало более 60 сенаторов.

"Обсудили многие темы и прежде всего антибаллистическую защиту. Спасибо за готовность помогать", - подчеркнул президент.

Визит Зеленского в США

Ранее в Белом доме за закрытыми дверями без участия прессы состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Украинский президент назвал встречу "хорошей". По его словам, во время встречи обсудили лицензии на производство перехватчиков для "Патриотов" и "некоторые другие идеи, которые могут помочь". Также президент Украины добавил, что речь шла о дипломатии.

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