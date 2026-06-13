РФ ищет способы вывести ядерное оружие в ближний космос: немецкий генерал о новых угрозах

Использование подобного оружия сделает околоземную орибиту непригодной для спутников.

Нельзя исключать, что в РФ разрабатывают технологию вывода ядерной боеголовки в космос. Об этом в интервью Politico заявил главный командующий Космическими силами Германии генерал-майор Михаэль Траут.

По его словам, использование подобного оружия в космосе может парализовать работу спутников и сделать часть орбиты непригодной для использования на десятилетия из-за так называемого эффекта Кесслера, когда обломки спутников каскадом разрушают соседние. Траут предположил, что могут пострадать часть орбитальных высот.

Это, указывает издание, будет иметь катастрофические последствия для современного общества, а также вооруженных сил многих стран. Дело в том, что сигнала спутников связи зависит не только стабильная работа банков и навигаторов, но и наведение оружия на военные цели.

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При этом, пишут авторы, Германия работает над тем, чтобы превратить космос в центральный столп своей оборонной политики. Эта стратегия предусматривает защиту космического пространства и ограничения для работы противника в космосе. Он добавил, что эффективное сдерживание должно включать и наступательную составляющую, а также возможность перехватить инициативу.

По его словам, Германия приобретет некинетические системы, включая средства радиоэлектронной борьбы и лазеры, а также спутники для инспекции и, в долгосрочной перспективе, космические самолеты для защиты немецких спутников, инспекции систем противника и, возможно, для противодействия им.

Траут заявил, что угрозы в космосе за последние годы "значительно возросли": от подавления GPS-сигналов и лазеров до физических атак на спутники. По его словам, на нижнем уровне электромагнитные помехи и лазерные интерференции уже стали повседневной реальностью. "Лучший пример – подавление GPS-сигналов в Балтийском регионе", – сказал он, добавив, что это влияет на гражданскую авиацию и морское движение.

Генерал добавил, что Берлин работает над созданием собственной военной спутниковой коммуникационной группировкой под названием SATCOMBw. Она должна обеспечить немецкой армии безопасную связь.

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Напомним, что опасения относительно возможного размещения Россией ядерного оружия в космосе заставляют США и их союзников ускорять разработку систем защиты спутников и готовиться к потенциальному конфликту на орбите. Опасения у экспертов вызывает российская система "Нудоль", которую могут адаптировать для использования ядерной боеголовки. В случае взрыва на низкой околоземной орбите это может вызвать мощный электромагнитный импульс и уничтожить большое количество спутников.

При этом в начале мая стало известно о том, что два российских спутника выполнили необычный маневр на околоземной орбите, приблизившись друг к другу на расстояние примерно трех метров. Эксперты считают, что речь идет о сложных испытаниях космических технологий.

В Китае также разработали новейшую систему противоракетной обороны, которая может поражать спутники. На вооружении Китая уже может быть как минимум две батареи этого комплекса. О характеристиках комплекса можно судить только на основе визуальных оценок.

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