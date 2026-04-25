В Белом Доме все чаще рассматривают Рубио в качестве преемника Трампа, - Politico

Ранее Рубио заявил, что не будет оспаривать кандидатуру вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Некоторые из ближайших соратников президента Дональда Трампа все чаще видят в госсекретаре США Марко Рубио серьезного претендента на выборах 2028 года. Как пишет Politico, его работа по свержению Николаса Мадуро в Венесуэле и его непоколебимая преданность Трампу укрепили его позиции в Белом доме – и среди некоторых избирателей MAGA. В то же время ранее Рубио заявил, что не будет оспаривать кандидатуру вице-президента США Джей Ди Вэнса, и неясно, сможет ли он завоевать большинство сторонников Трампа, если все-таки будет баллотироваться.

Согласно опросу CPAC, проведенному в прошлом месяце, рейтинг Рубио резко вырос – до 35 процентов по сравнению с 3 процентами в прошлом году. Рейтинг Вэнса, тем временем, снизился по сравнению с прошлогодними 61 процентом, хотя он по-прежнему уверенно лидирует с 53 процентами. Опросы YouGov показывают аналогичную динамику: в апреле Вэнс возглавил список потенциальных кандидатов от республиканцев с 63 процентами, а Рубио – с 42 процентами, по сравнению с сентябрьским опросом, показавшим 65 процентов для Вэнса и 33 процента для Рубио.

"Рубио не вытеснил Вэнса из списка кандидатов Трампа, но, по словам двух высокопоставленных чиновников Белого дома и пяти других лиц, близких к администрации, в Белом доме обсуждается возможность того, что госсекретарь станет жизнеспособным вариантом на смену Трампу", - отмечает издание.

Видео дня

Так, увеличивается число поклонников Рубио на самых высоких уровнях администрации Трампа. Большинство из них описывают Рубио как опытного политического деятеля, чья двойная роль госсекретаря и главы Совета национальной безопасности естественным образом ставят его в центр принятия важных решений.

Частично рост популярности Рубио объясняется также его ключевой ролью в новой жесткой политике администрации в отношении Западного полушария. Он принимал активное участие в ударах по предполагаемым наркокартелям и операциях в Венесуэле и на Кубе.

Еще один аргумент в пользу Рубио: избегание скандалов и вирусных моментов, которые затмевают или ставят босса в неловкое положение. Его также никогда не обвиняли в конфликте с Трампом.

"Он очень хорошо сочетает в себе нормальность, здравый смысл и немного трамповского/MAGA-оттенка", – отмечает сотрудник Республиканской партии, близкий к Белому дому.

Хотя Рубио добился значительных успехов, Вэнс по-прежнему остается одним из главных претендентов. Он лидирует в опросах, серьезно относится к политике и имеет множество союзников внутри и за пределами администрации, включая Дональда Трампа-младшего и миллиардера Илона Маска.

Инсайдеры также признают, что Рубио нужно будет решить, хочет ли он вообще занимать пост президента. "Людям он, конечно, нравится, но в конечном итоге Марко должен решить, хочет ли он этого", – сказал человек, лично знающий Рубио.

Выборы в США - новости

