Молодое поколение США не хочет видеть Джей Ди Венса вице-президентом в 2028 году, - Politico

Молодые избиратели считают, что пришло время для кого-то нового.

Вице-президент США Джей Ди Венс является неофициальным посланником администрации Трампа, которого относят к поколению Z. Однако молодые сторонники президента США могут не рассматривать его кандидатуру на 2028 год, пишет Politico.

Девять молодых мужчин, которые поддерживали Трампа в 2024 году, считают, что Венс слишком обременен багажом второго срока американского лидера.

"Я считаю, что пришло время для кого-то нового, особенно для Республиканской партии", - отметил Александр М., избиратель из Мэриленда.

Видео дня

В то же время, когда 18-24-летних спросили, кого они еще хотели бы видеть потенциальными кандидатами в 2028 году, они назвали губернатора Флориды Рона ДеСантиса, государственного секретаря Марко Рубио, кандидата в губернаторы Огайо Вивека Рамасвами, сенатора Тома Коттона (республиканец из Арканзаса) и кандидата в губернаторы Флориды Джеймса Фишбека.

Также у них спросили, кто хочет видеть Венса кандидатом от Республиканской партии, только один из девяти мужчин поднял руку, однако впоследствии дал понять, что до сих пор не уверен в своей позиции.

"Я не думаю, что Венс может победить, потому что, по моему мнению, он слишком связан с нынешним политическим истеблишментом в Вашингтоне, который, как я считаю, сейчас имеет очень негативный рейтинг одобрения. Если посмотреть на то, чем он занимался в 2018, 2019, 2020 годах, и посмотреть на то, чем он занимается сейчас, то это очень, очень различается. ... Было бы замечательно, если бы на выборах баллотировался кто-то моложе. Это единственное, что я не имею ничего против Венса. Но в целом я просто не думаю, что [он] может победить. Я считаю, что он изменил свою позицию по многим вопросам", - высказался Сэм З., избиратель из Миннесоты.

В свою очередь, единственный избиратель, который говорил, что готов поддержать политика в 2028 году, подчеркнул, что ему нравится опыт Венса.

"Я думаю, что, поскольку он уже является вице-президентом, то имеет больше опыта, чем большинство людей, что дает ему преимущество", - подчеркнул Рубен Т., избиратель из Джорджии.

Кроме того, мужчин спросили, хотел ли бы кто-нибудь из них, чтобы США купили Гренландию, на такой вопрос никто не поднял руку.

"Ни один другой президент никогда такого не говорил. Она всегда была частью Дании. Я думаю, мы должны просто уважать это и оставить все как есть, а сосредоточиться на том, что на самом деле происходит внутри страны", - сказал Мукиш С. из Калифорнии.

Диллон, избиратель из Род-Айленда, добавил:

"Я думаю, что сейчас это немного лишнее, и это не то, на что лучше всего тратить наши ресурсы".

Джей Ди Венс - последние новости

Как писал УНИАН, недавно стало известно, что вице-президент США в четвертый раз станет отцом. Эта новость делает Ушу первой второй леди в истории США, которая беременна во время пребывания в офисе.

Отмечается, что у пары уже есть трое детей: Эван, Вивек и Мирабель, и теперь они вместе готовятся к пополнению семьи.

Также сообщалось, что в США атаковали дом вице-президента США Джей Ди Венса. По информации журналистов, задержанный, вероятно, нанес ущерб имуществу, в частности разбил окна снаружи частного дома.

"На момент инцидента резиденция была пуста, а вице-президент и его семья не находились в Огайо", - рассказали в Секретной службе США.

Вас также могут заинтересовать новости: