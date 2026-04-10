Вторая фаза войны начнется, если мирные переговоры закончатся неудачей.

Американские военные корабли перезаряжаются "лучшими боеприпасами" для возобновления кампании ударов по Ирану на случай, если мирные переговоры при посредничестве Пакистана провалятся. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в комментарии New York Post.

Издание отмечает, что вскоре в Пакистане должны состояться американо-иранские переговоры, на которых США будут представлять вице-президент Джей Ди Венс, специальный посланник Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

На вопрос журналистов, ожидает ли он успеха от этих переговоров, Трамп ответил, что мы узнаем об этом "примерно через 24 часа".

Вместе с тем президент США заявил, что в случае провала переговоров американцы попытаются разблокировать Ормузский пролив силой.

"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем на корабли лучшие боеприпасы, лучшее оружие из всех когда-либо созданных – даже лучше, чем использовали до этого. И если у нас не будет сделки, мы его используем, и мы используем его очень эффективно", – сказал он.

Как писал УНИАН, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Европа не обязана вмешиваться в ближневосточный конфликт и заботиться о безопасности судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть взаимным, а не односторонним. Каллас отметила, что страны Персидского залива не проявили достаточной поддержки Европе в вопросе войны России против Украины.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил раздражение тем, что благосостояние британцев постоянно подрывают такие персонажи, как Дональд Трамп и Владимир Путин, чьи выходки приводят к глобальной экономической нестабильности.

