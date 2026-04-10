Американские военные корабли перезаряжаются "лучшими боеприпасами" для возобновления кампании ударов по Ирану на случай, если мирные переговоры при посредничестве Пакистана провалятся. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в комментарии New York Post.
Издание отмечает, что вскоре в Пакистане должны состояться американо-иранские переговоры, на которых США будут представлять вице-президент Джей Ди Венс, специальный посланник Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
На вопрос журналистов, ожидает ли он успеха от этих переговоров, Трамп ответил, что мы узнаем об этом "примерно через 24 часа".
Вместе с тем президент США заявил, что в случае провала переговоров американцы попытаются разблокировать Ормузский пролив силой.
"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем на корабли лучшие боеприпасы, лучшее оружие из всех когда-либо созданных – даже лучше, чем использовали до этого. И если у нас не будет сделки, мы его используем, и мы используем его очень эффективно", – сказал он.
Как писал УНИАН, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Европа не обязана вмешиваться в ближневосточный конфликт и заботиться о безопасности судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть взаимным, а не односторонним. Каллас отметила, что страны Персидского залива не проявили достаточной поддержки Европе в вопросе войны России против Украины.
премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил раздражение тем, что благосостояние британцев постоянно подрывают такие персонажи, как Дональд Трамп и Владимир Путин, чьи выходки приводят к глобальной экономической нестабильности.