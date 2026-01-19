Президент Болгарии объявил о своей отставке

Румен Радев сказал, что жители Болгарии "не верят СМИ и не рассчитывают на правосудие".

Президент Болгарии Румен Радев объявил о том, что завтра, 20 января, он собирается подать в отставку. Об этом сообщает bTV News.

"Я убежден, что вице-президент Илияна Йотова будет достойным главой государства", - прокомментировал Радев свое решение.

Также президент Болгарии поделился, что собирается создать политический проект и намерен "изменить статус-кво". Он не стал раскрывать детали своего будущего проекта.

Радев добавил, что жители Болгарии "не верят СМИ и не рассчитывают на правосудие", несмотря на то, что страна является членом Европейского Союза. Он напомнил, что болгары дважды организовывали массовые протесты.

Болгария перешла на евро - что известно

Напомним, что с 2026 года Болгария вступила в еврозону. Брюссель и Европейский центральный банк подтвердили, что София выполнила все условия для введения евро с 1 января 2026 года.

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис говорил, что Болгария выполнила все критерии конвергенции, чтобы стать 21-м государством-членом еврозоны. По его словам, это является важной вехой.

Пророссийские силы в Болгарии выступали против присоединения страны к еврозоне. Президент страны Румен Радев даже предлагал провести референдум по этому вопросу.

